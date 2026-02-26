I Telemach Hrvatska diže cijene, prvi uvećani računi od svibnja

Telemach Hrvatska objavio je kako će od 1. travnja uskladiti svoje cijene s prosječnom godišnjom stopom inflacije za 2025., koja je prema podacima Državnog zavoda za statistiku iznosila 3,7 posto te će za toliko i povećati cijene mjesečnih naknada. Njihov potez uslijedio je mjesec dana nakon što su isto učinili A1 Hrvatska i Hrvatski Telekom.

Iz Telemacha ističu da i nakon usklađenja ostaju najpovoljnija opcija na tržištu.

- Kao operator koji već godinama nudi najbolji omjer cijene i kvalitete, i nakon indeksacije zadržava značajnu cjenovnu prednost u odnosu na ostatak tržišta. Naime, primjena indeksacije na nižu osnovicu ujedno znači i manji iznos korekcije pa su u Telemachu mjesečne naknade za usporedive usluge i dalje u prosjeku oko 20 posto niže u odnosu na konkurenciju - tvrde iz Telemacha te ističu da će tako njihov Start paket, koji uključuje neograničene pozive i poruke te 20 GB internetskog prometa, biti korigiran za 0,48 eura te će njegova nova cijena iznositi 13,51 eura.

Prvi račun s usklađenim iznosom korisnici će primiti u svibnju.

Isiče se kako se povećanje neće primijeniti na ostale usluge i stavke na računu kao što su minute, poruke, potrošnja interneta, jednokratne naknade i rate za uređaje.

- Kompanija nastavlja snažno ulagati u infrastrukturu i razvoj kako bi korisnicima i dalje osiguravala najbolji omjer cijene i kvalitete te najmodernije tehnologije učinila široko dostupnima - zaključuju iz Telemacha.