Obavijesti

Tech

Komentari 0
INDEKSACIJA

I Telemach Hrvatska diže cijene, prvi uvećani računi od svibnja

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
I Telemach Hrvatska diže cijene, prvi uvećani računi od svibnja
Foto: Canva

Prvi račun s usklađenim iznosom korisnici će primiti u svibnju, a kao u slučaju A1 Hrvatska i HT-a, povećanje cijena iznosit će 3,7 posto

Admiral

Telemach Hrvatska objavio je kako će od 1. travnja uskladiti svoje cijene s prosječnom godišnjom stopom inflacije za 2025., koja je prema podacima Državnog zavoda za statistiku iznosila 3,7 posto te će za toliko i povećati cijene mjesečnih naknada. Njihov potez uslijedio je mjesec dana nakon što su isto učinili A1 Hrvatska i Hrvatski Telekom.

Iz Telemacha ističu da i nakon usklađenja ostaju najpovoljnija opcija na tržištu.

- Kao operator koji već godinama nudi najbolji omjer cijene i kvalitete, i nakon indeksacije zadržava značajnu cjenovnu prednost u odnosu na ostatak tržišta. Naime, primjena indeksacije na nižu osnovicu ujedno znači i manji iznos korekcije pa su u Telemachu mjesečne naknade za usporedive usluge i dalje u prosjeku oko 20 posto niže u odnosu na konkurenciju - tvrde iz Telemacha te ističu da će tako njihov Start paket, koji uključuje neograničene pozive i poruke te 20 GB internetskog prometa, biti korigiran za 0,48 eura te će njegova nova cijena iznositi 13,51 eura.

INDEKSACIJA CIJENA A1 i HT objavili da dižu cijene, prvi uvećani računi od travnja
A1 i HT objavili da dižu cijene, prvi uvećani računi od travnja

Prvi račun s usklađenim iznosom korisnici će primiti u svibnju.

Isiče se kako se povećanje neće primijeniti na ostale usluge i stavke na računu kao što su minute, poruke, potrošnja interneta, jednokratne naknade i rate za uređaje.

- Kompanija nastavlja snažno ulagati u infrastrukturu i razvoj kako bi korisnicima i dalje osiguravala najbolji omjer cijene i kvalitete te najmodernije tehnologije učinila široko dostupnima - zaključuju iz Telemacha.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Postali su prva država koja je zabranila benzin i sad nam poručuju: 'Skroz nam je dobro'
ZEMLJA BEZ BENZINA

Postali su prva država koja je zabranila benzin i sad nam poručuju: 'Skroz nam je dobro'

Etiopija je 2024. postala prva država koja je zabranila prodaju i uvoz novih auta s motorom na benzin i dizel, a sada stižu i prvi ozbiljniji brojevi o tome kako im ide.
Pronašli smo 10 najjeftinijih električnih automobila kod nas: Evo što se sve nudi i za koliko
NAJJEFTINIJI EV KOD NAS

Pronašli smo 10 najjeftinijih električnih automobila kod nas: Evo što se sve nudi i za koliko

Donosimo galeriju u kojoj smo složili 10 najjeftinijih EV oglasa koji se u tom trenutku nude na hrvatskim oglasima. Kod rabljenih EV-a razlike rade baterija, kilometraža i oprema, pa se isti model može kretati od super povoljnog do iznenađujuće skupog. Cijene i dostupnost se brzo mijenjaju, zato ovu listu vrijedi gledati kao trenutni presjek, a ne fiksnu tablicu. U ponudi se među najjeftinijima uglavnom i vrte ovi modeli, ali se pojavljuju po različitim cijenama, pa ovdje izdvajamo najjeftinije opcije.
FOTO Samsung upravo otkrio Galaxy S26 seriju. Ovo su svi detalji i inovacije koje donosi
EVO I KAD STIŽE U PRODAJU

FOTO Samsung upravo otkrio Galaxy S26 seriju. Ovo su svi detalji i inovacije koje donosi

Samsung je predstavio Galaxy S26 seriju pametnih telefona, koju čine modeli S26, S26+ i S26 Ultra, s naglaskom na unaprijeđene performanse, kamere i AI funkcije. Uređaji su dostupni za prednarudžbu u Hrvatskoj od 25. veljače, uz početne cijene od 999 eura.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026