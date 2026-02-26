Izumio je internet, a evo gdje je danas i čime se bavi...

Prije više od tri i pol desetljeća, dok je radio u CERN-u, europskom laboratoriju za fiziku čestica, britanski inženjer Sir Tim Berners-Lee izumio je World Wide Web. Njegova vizija bila je utopijska: stvoriti globalnu, decentraliziranu digitalnu knjižnicu u kojoj bi svo ljudsko znanje bilo slobodno dostupno svima. Web je zamislio kao prostor suradnje i kreativnosti. Danas, dok se prisjećamo tih početaka, čovjek koji nam je dao prvi internetski preglednik ne odmara na lovorikama. Upravo suprotno, on vodi osobnu bitku da spasi svoje čedo od sila koje su ga, prema njegovim riječima, pretvorile u "motor nejednakosti i podjela".

Razočaranje vizionara: Od utopije do platformi "optimiziranih za zloću"

Prvotni web imao je miran početak. Bio je to akademski alat bez reklama i teške komercijalizacije, namijenjen razmjeni informacija. No, s dot-com balonom kasnih devedesetih, a kasnije i usponom društvenih mreža, Berners-Leejeva vizija počela se urušavati. Točka preokreta za njega su bili američki izbori 2016. godine, čija je toksičnost i polarizacija na internetu, kako je priznao u intervjuima, ostavila osjećaj potpune devastacije. Shvatio je da, iako društveni mediji nisu cijeli web, problem leži u njihovoj prirodi.

​- Ljudi provode jako puno vremena na njima jer stvaraju ovisnost - objasnio je, kasnije opisujući algoritme koji upravljaju tim platformama kao "optimizirane za zloću". Umjesto da povezuju ljude na konstruktivan način, sustavi su dizajnirani da "maksimiziraju profit, a ne društveno dobro", poslužujući korisnicima sve ekstremniji sadržaj kako bi ih zadržali angažiranima. Ono što je nekoć bio bogat ekosustav blogova i neovisnih stranica, danas je, kako kaže, zgnječeno pod težinom nekoliko dominantnih platformi poput Mete i Googlea.

Projekt Solid: Digitalni ključevi ponovno u rukama korisnika

Umjesto da samo kritizira, Berners-Lee je odlučio djelovati. Njegov glavni fokus posljednjih godina je projekt Solid (Social Linked Data), ambiciozna inicijativa za ponovnu decentralizaciju weba. U tu svrhu je s partnerima osnovao i tvrtku Inrupt, za koju je prikupio 30 milijuna dolara investicija, kako bi dao komercijalnu snagu otvorenom projektu. Ideja Solida je jednostavna, ali revolucionarna: vratiti kontrolu nad osobnim podacima korisnicima. Umjesto da naši podaci - fotografije, kontakti, povijest pretraživanja, zdravstveni kartoni - stoje na serverima velikih korporacija, Solid ih smješta u osobne digitalne sefove nazvane "Podovi" (Personal Online Data Stores).

Korisnik sam bira gdje će držati svoj Pod, a aplikacije i servisi moraju tražiti dopuštenje za pristup točno određenim podacima koji su im potrebni za rad. To preokreće današnju logiku gdje predajemo vlasništvo nad podacima u zamjenu za uslugu. Berners-Lee vjeruje da će takav sustav potaknuti inovacije jer će programeri moći stvarati nove aplikacije koje kombiniraju podatke iz različitih izvora, ali uvijek uz pristanak korisnika. ​- Postojeći sustavi će do određene mjere izblijedjeti jer će se ljudi više uzbuditi oko novih sustava - optimističan je.

Budućnost s osobnim AI asistentom i novi manifest za web

Berners-Leejev rad na Solidu samo je temelj za ono što slijedi. Njegov tim u Inruptu već radi na razvoju osobnog AI asistenta kodnog imena "Charlie". Za razliku od postojećih asistenata koji rade u interesu tvrtki koje su ih stvorile, Charlie bi bio isključivo vaš agent koji koristi podatke iz vašeg privatnog Poda kako bi vam pomogao u svakodnevnom životu, od upravljanja financijama do praćenja zdravlja. Svoju viziju detaljnije je opisao u novoj knjizi objavljenoj u rujnu 2025. godine, "This Is for Everyone", koja služi kao manifest za treću generaciju weba, utemeljenu na privatnosti i kontroli.

Iako se djelomično povukao iz svakodnevnog vođenja World Wide Web Consortiuma (W3C), organizacije koju je osnovao 1994. kako bi postavljao tehničke standarde weba, i dalje ima ključnu ulogu kao Emeritus direktor. Aktivan je i u akademskoj zajednici kao profesor na MIT-u i Sveučilištu u Oxfordu. Na konferencijama diljem svijeta neumorno zagovara "Ugovor za web" (Contract for the Web), pozivajući vlade i tvrtke da se obvežu na zaštitu interneta kao javnog dobra. Čovjek koji je odbio patentirati svoj izum i postati milijarder, danas se bori da osigura da njegova ostavština zaista ostane ono što je naumio: alat za svakoga.