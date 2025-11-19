Novo NCAP testiranje : Evo tko je briljirao a tko je podbacio

Euro NCAP je 19. studenoga objavio najveći ovogodišnji val rezultata: testirali su 23 nova modela i dodijelili čak 18 ocjena s pet zvjezdica. Uz ukupnu zvjezdicu, presudne su i postotne ocjene po kategorijama: zaštita odraslih, djece, pješaka i biciklista te sustavi pomoći vozaču. Najviše su se istaknuli Leapmotor B10, Mercedes CLE Coupé i Hongqi EHS7 s 93 posto za zaštitu odraslih, dok su Volvo EX90 i Tesla Model Y briljirali u više kategorija. Euro NCAP najavljuje nova, stroža pravila od 2026., a ovi rezultati su dobra orijentacija za kupce u 2025. godini.
Volkswagen Caddy | 4★ | Odrasli 72% | Djeca 80% | VRU 80% | Assist 71%
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
|
Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Volkswagen Multivan | 4★ | Odrasli 77% | Djeca 87% | VRU 78% | Assist 75%
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Nissan Qashqai | 4★ | Odrasli 78% | Djeca 85% | VRU 65% | Assist 62%
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
BMW 2 Series Gran Coupé | 4★ | Odrasli 78% | Djeca 86% | VRU 85% | Assist 80%
| Foto: BMW
Toyota Yaris Cross | 4★ | Odrasli 79% | Djeca 85% | VRU 83% | Assist 76%
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Kia EV5 | 5★ | Odrasli 83% | Djeca 85% | VRU 74% | Assist 80%
| Foto: kia
Lucid Gravity | 5★ | Odrasli 83% | Djeca 93% | VRU 80% | Assist 85%
| Foto: lucidmotors
MG MGS9 PHEV | 5★ | Odrasli 84% | Djeca 85% | VRU 74% | Assist 77%
| Foto: MG Motor
Audi A3 | 5★ | Odrasli 86% | Djeca 81% | VRU 76% | Assist 74%
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Volkswagen ID.3 | 5★ | Odrasli 86% | Djeca 87% | VRU 78% | Assist 76%
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Toyota bZ4X | 5★ | Odrasli 88% | Djeca 85% | VRU 80% | Assist 79%
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Subaru Solterra | 5★ | Odrasli 88% | Djeca 85% | VRU 80% | Assist 79%
| Foto: Subaru
SEAT Leon | 5★ | Odrasli 88% | Djeca 86% | VRU 81% | Assist 77%
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
CUPRA Leon | 5★ | Odrasli 88% | Djeca 86% | VRU 82% | Assist 77%
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Škoda Enyaq | 5★ | Odrasli 90% | Djeca 87% | VRU 77% | Assist 78%
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Škoda Elroq | 5★ | Odrasli 90% | Djeca 87% | VRU 77% | Assist 78%
| Foto: Škoda
CUPRA Formentor | 5★ | Odrasli 91% | Djeca 86% | VRU 79% | Assist 77%
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Tesla Model Y | 5★ | Odrasli 91% | Djeca 93% | VRU 86% | Assist 92%
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
BYD SEAL 6 | 5★ | Odrasli 92% | Djeca 90% | VRU 84% | Assist 85%
| Foto: BYD
Volvo EX90 | 5★ | Odrasli 92% | Djeca 93% | VRU 82% | Assist 86%
| Foto: Volvo
Hongqi EHS7 | 5★ | Odrasli 93% | Djeca 85% | VRU 82% | Assist 83%
| Foto: Hongqi
Mercedes-Benz CLE Coupé | 5★ | Odrasli 93% | Djeca 89% | VRU 87% | Assist 83%
| Foto: Mercedes Benz
Leapmotor B10 | 5★ | Odrasli 93% | Djeca 93% | VRU 84% | Assist 85%
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia