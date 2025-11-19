Obavijesti

Novo NCAP testiranje : Evo tko je briljirao a tko je podbacio

Euro NCAP je 19. studenoga objavio najveći ovogodišnji val rezultata: testirali su 23 nova modela i dodijelili čak 18 ocjena s pet zvjezdica. Uz ukupnu zvjezdicu, presudne su i postotne ocjene po kategorijama: zaštita odraslih, djece, pješaka i biciklista te sustavi pomoći vozaču. Najviše su se istaknuli Leapmotor B10, Mercedes CLE Coupé i Hongqi EHS7 s 93 posto za zaštitu odraslih, dok su Volvo EX90 i Tesla Model Y briljirali u više kategorija. Euro NCAP najavljuje nova, stroža pravila od 2026., a ovi rezultati su dobra orijentacija za kupce u 2025. godini.
Volkswagen Caddy | 4★ | Odrasli 72% | Djeca 80% | VRU 80% | Assist 71% | Foto: Dubravko Kolarić/24sata
