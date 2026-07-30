Nvidia gubi tron: Imamo novu najskuplju kompaniju na svijetu

Tehnološki div Apple u ponedjeljak je ponovno postao najvrjednija kompanija na svijetu, prestigavši Nvidiju prvi put od travnja 2025. godine. Na zatvaranju burze, tržišna kapitalizacija Applea dosegla je 4,95 bilijuna dolara zahvaljujući rastu dionice od jedan posto, dok je Nvidijina vrijednost pala na 4,77 bilijuna dolara nakon pada od pet posto.

Nervoza oko AI ulaganja uzdrmala Nvidiju

Pad Nvidije, koja je tron najvrjednije svjetske tvrtke držala od lipnja 2025., odraz je sve veće nervoze investitora oko budućnosti umjetne inteligencije. Nakon nekoliko godina eksplozivnog rasta potaknutog potražnjom za AI čipovima, na tržištu se pojavila ozbiljna zabrinutost oko golemih troškova izgradnje potrebne infrastrukture i brzine povrata tih ulaganja. Nvidijine dionice dodatno su opteretile i vijesti o mogućim "kružnim" financijskim aranžmanima, gdje tvrtka navodno pomaže financirati ključne kupce svojih proizvoda, poput OpenAI-ja. To, uz jačanje kineske konkurencije u proizvodnji opreme za čipove, stvorilo je oluju koja je dovela do rasprodaje dionica u cijelom sektoru, povlačeći za sobom i druge tvrtke poput AMD-a i Microna.

Appleova strategija kao sigurna oklada

Nasuprot tome, Apple se pozicionirao kao bastion stabilnosti. Investitori su nagradili promišljenu i opreznu strategiju tvrtke koja se svjesno suzdržala od masivnih kapitalnih izdataka. Umjesto da ulaže stotine milijardi u vlastite AI tvornice, Apple preferira unajmljivanje procesorske snage, čime značajno smanjuje rizik. Ova se razlika ogleda i u performansama dionica: od početka 2026. Apple je zabilježio rast od 24 posto, dok je Nvidijin bio skromna četiri posto. Uoči objave kvartalnih rezultata, aktivnost na tržištu opcija također sugerira optimizam ulagača. Svojim stabilnim poslovnim modelom i ogromnim novčanim rezervama, Apple je postao preferirani cilj za kapital koji traži zaštitu od volatilnosti AI tržišta.

Bijeg u sigurnost

Ova rotacija kapitala iz spekulativnih AI ulaganja prema provjerenim kompanijama predstavlja ključni trend na tržištu. Analitičari ističu kako je Apple postao svojevrsni "bijeg u sigurnost" za ulagače umorne od nepredvidivosti i velikih oscilacija koje prate AI bum. Daniel Newman, izvršni direktor analitičke tvrtke Futurum Group, to je i potvrdio.

​- Ljudi vide da je trgovanje vezano uz AI volatilno, a Apple doživljavaju gotovo kao posjedovanje indeksa - izjavio je Newman.







*uz pomoć AI-ja