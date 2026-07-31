Apple nije siguran hoće li imati dovoljno novih iPhonea za sve

Dok procvat generativne umjetne inteligencije potiče nagli porast potražnje za hardverskim komponentama, Apple i drugi proizvođači suočavaju se s onim što odlazeći izvršni direktor Tim Cook naziva "poplavom stoljeća u cijenama memorije". Ova situacija ozbiljno utječe na troškove proizvodnje iPhonea, MacBooka i drugih uređaja, prisiljavajući tehnološkog diva na drastične mjere unatoč rekordnim poslovnim rezultatima.

Rekordni rezultati u sjeni nadolazeće krize

Apple je svoje posljednje izvješće o zaradi opisao kao "najjači lipanjski kvartal ikad", pri čemu su prodaja iPhonea i Mac računala nadmašile očekivanja, s rastom od 22 posto, odnosno 29 posto na godišnjoj razini. Ipak, tvrtka se priprema za pogoršanje nestašice memorije, problema poznatog i kao "RAMageddon". Najveći izazov za Apple predstavlja osiguravanje naprednih memorijskih čipova koji se koriste u njihovim "Apple Silicon" procesorima, pokretačima A-serije i M-serije koji se nalaze u iPhoneima i Macovima. Cook je upozorio da, iako potražnja ostaje visoka, problemi u lancu opskrbe postaju sve veći.

​- I dalje očekujemo visoku razinu potražnje. Međutim, s manjom fleksibilnošću u lancu opskrbe, očekujemo da će se utjecaj ograničenja u opskrbi značajno povećati u sljedećem tromjesečju - rekao je Cook tijekom predstavljanja kvartalnih rezultata.

​- Trenutačno se suočavamo s nekim vrlo značajnim ograničenjima uz ograničenu fleksibilnost u lancu opskrbe da to popravimo.

Za nadolazeće tromjesečje, Apple predviđa rast prihoda između devet i 11 posto na godišnjoj razini. To je značajan pad u odnosu na posljednjih nekoliko kvartala, u kojima je tvrtka održavala rast od oko 16 posto. Takva je prognoza, naravno, zabrinula ulagače, zbog čega je dionica Applea pala šest posto u trgovanju nakon zatvaranja burze, kako navodi TechCrunch.

Promjena strategije kao odgovor na krizu

Apple je očito dovoljno zabrinut zbog nestašice da je prijavio 11,1 milijardi dolara vrijedne zalihe, što je gotovo dvostruko više od 5,7 milijardi dolara prijavljenih prošlog rujna. Ovaj potez označava odmak od Cookove dugogodišnje strategije upravljanja lancem opskrbe, koja je naglašavala minimiziranje zaliha koje Apple drži na raspolaganju. Gomilanje zaliha jasan je pokazatelj da se tvrtka priprema za dugotrajne poremećaje na tržištu.

Ova ograničenja već su dovela do nepopularnih odluka. Cook je dodao da je Apple prošlog mjeseca "nevoljko" podigao cijene Macova i iPada. I druge tvrtke, poput Mete, Samsunga, Microsofta i Sonyja, također su bile prisiljene podići cijene svog hardvera.

​- U suštini, grčevito ćemo se boriti na strani nabave - priznao je Cook.

Globalni problem potaknut umjetnom inteligencijom

Problem s kojim se Apple suočava nije izoliran slučaj. Cijela tehnološka industrija bori se s nabavom ključnih komponenti, posebice vrhunskih procesora i memorije. Jedan od glavnih pokretača ove krize je nagli rast industrije umjetne inteligencije. Tvrtke koje razvijaju AI sustave masovno otkupljuju RAM i memorijske čipove za izgradnju svojih podatkovnih centara, što drastično smanjuje dostupnost i povećava cijene za sve ostale sudionike na tržištu. Kada viši potpredsjednik za hardverski inženjering John Ternus preuzme ulogu izvršnog direktora u rujnu, tvrtka bi se mogla naći u teškom razdoblju, no barem nije sama u svojim problemima s opskrbom.

*uz korištenje AI-ja