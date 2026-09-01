Kupci mogu birati benzinske, dizelske i plug-in hibridne pogone. Caddy eHybrid omogućuje do 122 km vožnje samo na struju prema WLTP-u, dok ukupni doseg prelazi 620 km
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Obnovljeni Volkswagen Caddy je stigao u Hrvatsku: Evo što sve donosi i koliko košta
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Volkswagen Gospodarska vozila započeo je u Hrvatskoj prodaju obnovljenog Caddyja, modela koji već godinama spaja dvije vrlo različite uloge, kompaktnog dostavnjaka za obrtnike i male tvrtke te praktičnog obiteljskog malog kombija . Promjene nisu revolucionarne, ali zahvaćaju upravo područja koja se u svakodnevnoj vožnji najviše primjećuju: unutrašnjost, multimediju, praktičnost i vanjski izgled.
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