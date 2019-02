Od Antarktike će se odlomiti santa - velika kao četiri Cresa

Golema santa koja je otprilike četiri puta veća od našeg najvećeg otoka Cresa mogla bi se odlomiti od antarktičkog ledenog grebena Brunt i ugroziti njegovu stabilnost. Radi se o području na kojem ljudi stalno borave od 1956. godine.

Kako navodi NASA, problem je u tome što je pukotina na grebenu bila stabilna otprilike 35 godina. Međutim proteklih nekoliko godina ubrzalo se njeno širenje na 4 kilometra godišnje. Kad dostigne pukotinu koja se pojavila u listopadu 2016. godine, santa će se odlomiti. Fortune prenosi da je ostalo otprilike četiri kilometra između pukotina te kako je teško predvidjeti hoće li to biti kroz godinu dana ili u sljedećim tjednima.

Historical Brunt ice shelf fronts since 20th century in one snapshot. Conclusion: today Brunt is exceptionally large. When it calves along Chasm 1, it will be exceptionally small. pic.twitter.com/qkBtqTIypA