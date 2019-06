Od hakera do horora: ovo su najbolje PC igre s novog E3-a!

Cyberpunk 2077, Watch Dogs 3 i (još jedan) Call of Duty: Modern Warfare - to su samo neke od obećavajućih videoigara koje smo imali priliku vidjeti na ovogodišnjem E3-u, najvećem gaming sajmu na svijetu. Lvl8. za vas je odabrao one najbolje takve naslove koji stižu na PC, većinu od kojih ćete moći zaigrati već ove jeseni.

Pogledajte najbolje igre s 2019. izdanja E3-a

Uz dodatne informacije o već otkrivenim igrama, posljednji E3 također je donio brojne najave novih igara. I dok se o nekima od njih šuškalo već mjesecima, kao što je to slučaj s Elden Ringom, novim RPG-om kreatora Dark Soulsa te Igre prijestolja, druge su pak nemalo iznenadile svjetsku javnost. Upravo je jedno takvo iznenađenje došlo iz Nintenda koji je potvrdio da radi na nikada mračnijem nastavku The Legend of Zelda serijala.

Ljeto je tradicionalno "najsporije" razdoblje za industriju videoigara, no velike najave te novi visokobudžetni naslovi za PC i konzole očekuju se već od kraja srpnja.