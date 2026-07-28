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Odlične vijesti za fanove Batmana: Uskoro stižu nova animirana serija i videoigra

Piše Tin Žigić,
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Odlične vijesti za fanove Batmana: Uskoro stižu nova animirana serija i videoigra
Foto: amazon
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Batman stiže u noir izdanju: nova Luna igra stavlja fokus na detektivski mozak, a ne šake, uz Jokera i još mračnih zlikovaca

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Druga sezona Amazonove animirane serije Batman: Caped Crusader, nadahnute noir estetikom, stiže na Prime Video sljedeći tjedan, a njezin izlazak pratit će i potpuno nova videoigra. Riječ je o ekskluzivi za Amazonovu platformu Luna pod nazivom Batman: Caped Crusader - Chronicles, igri koja se, za razliku od mnogih naslova s Vitezom tame, fokusira na njegove detektivske vještine, a ne na borbu.

U fokusu detektivske vještine

Batman: Caped Crusader - Chronicles kooperativna je avantura u kojoj glasove likovima posuđuju glumci iz istoimene serije. Igra vas i do tri druga igrača smješta u mračno podzemlje Gotham Cityja, gdje ćete rješavati niz minigara osmišljenih da testiraju detektivske sposobnosti Mračnog viteza. U priopćenju za medije, Amazon je najavio da će igrači "dekodirati dokaze, pratiti tragove i suočavati se s legendarnim DC superzlikovcima kroz 11 napetih epizoda". Ovakav pristup igru čini dostupnijom široj publici, jer ne zahtijeva vještine tipične za akcijske igre, već se oslanja na rješavanje zagonetki i suradnju.

Potvrđeno je da će se u igri pojaviti neki od najpoznatijih Batmanovih protivnika, uključujući Scarecrowa, Dollmakera i Babyfacea. Ipak, najzvučnije ime je Joker, koji će se ujedno prvi put pojaviti i u drugoj sezoni animirane serije. Amazon je potvrdio da će Matthew Needham, poznat po ulozi u seriji "Zmajeva kuća", koji posuđuje glas Princu Zločina u seriji, to isto učiniti i u pratećoj igri. Svoje uloge iz animirane serije reprizirat će i Hamish Linklater kao Batman te Michelle C. Bonilla kao detektivka Renee Montoya, što osigurava autentičnost i kontinuitet između dva medija.

Jačanje Amazonove gaming strategije

Izlazak igre Batman: Caped Crusader - Chronicles poklapa se s Amazonovom inicijativom jačanja svoje gaming platforme Luna i njezine integracije u širi ekosustav. Nedavno je Amazon počeo integrirati Lunu izravno u aplikaciju Prime Video na Fire TV uređajima u Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD-u, a planira se i širenje na druge uređaje i zemlje. Kako prenosi Engadget, to znači da ćete moći pogledati epizodu serije i odmah nakon toga, bez promjene aplikacije, uskočiti u igru. Ovaj potez cilja olakšati otkrivanje i pristup igrama milijunima korisnika Prime Videa.

Stručnjaci vide ovaj potez kao odgovor na slične strategije konkurenata, poput Netflixa, koji je integracijom igara u svoju platformu zabilježio snažan odaziv. Amazonova strategija usmjerena je prvenstveno na casual i obiteljske igrače, nudeći jednostavan pristup igrama bez potrebe za skupim hardverom poput konzola ili snažnih računala. Igrači će kao kontroler moći koristiti vlastiti pametni telefon, što dodatno smanjuje ulaznu barijeru. Jeff Gattis, generalni menadžer za igre u Amazonu, izjavio je da je cilj "igre učiniti lakše dostupnima" i omogućiti korisnicima da neprimjetno prelaze s gledanja serije na igranje.

Duhovni nasljednik kultne serije iz devedesetih

Sama serija Batman: Caped Crusader prati mladog Brucea Waynea tijekom njegovih ranih godina kao Batmana te na nov način obrađuje priče o podrijetlu nekih od najpoznatijih zlikovaca. Seriju je razvio Bruce Timm, autor najpoznatiji po svom radu na omiljenoj seriji Batman: The Animated Series iz devedesetih, čijim se duhovnim nasljednikom Caped Crusader smatra. Ovo jamči prepoznatljiv vizualni stil i mračnu atmosferu koja je proslavila original.

Kako i kada igrati

Igra Batman: Caped Crusader - Chronicles bit će dostupna od 31. srpnja, istog dana kada svih deset epizoda druge sezone serije stiže na Prime Video. Igra će biti besplatna za sve pretplatnike na Amazon Prime. Ako nemate Fire TV uređaj, platformi Luna možete pristupiti i putem aplikacije na odabranim LG i Samsung televizorima ili putem internetskog preglednika. Čini se da je ovo dobra godina za obožavatelje Batmana u svijetu videoigara. Uz nadolazeću Amazonovu detektivsku igru, prije nekoliko mjeseci izašla je i igra Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, šarmantna Lego inačica proslavljene Rocksteadyjeve Arkham serije.




*uz korištenje AI-ja

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