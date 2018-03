Oduševljena učiteljica: Djeca u školi uče i pišu o Mati Rimcu...

Poznati poduzetnik Mate Rimac u nekoliko navrata priznao je da je bio prosječan, ako ne i ispodprosječan učenik. No, njegova ljubav prema elektronici i automobilima bila je toliko jaka da je to u školskoj dobi prepoznao njegov profesor Ivan Vlainić.

On ga je slao na natjecfanja iz elektrotehnike, a nakon osvojenih prvih mjesta, Mate je nastavio ići po prestižnim natjecanjima inovatorea u Belgiji, Njemačkoj, Južnoj Koreji i Švicarskoj te redom osvajao zlatna i srebrna odličja.

Foto: screenshot/facebook

Rimac je nedavno dobio priznanje za poduzetnika godine, a sada je toliko postao poznat da će o njemu i njegovim uspjesima učiti djeca u školi, piše RTL.

Učiteljica Marlena Bogdanović na svom je Facebook profilu podijelila da djeca već četvrtu godinu uče o Rimcu.

- Mate Rimac u udžbeniku Prirode i društva za 4.razred. I to u ovom predreformskom izdanju! Da se mene pita zauzeo bi on puno više stranica. Mi smo ga zato proširili na cijeli sat: moji su klinci istraživali njegov lik i djelo online i na kraju sata me zatrpali bilježnicama. Ovo neka bude svjetlo u ovom mračnom danu po jugu. Ovo je lasta koja najavljuje proljeće.... To da su spomenuli sportaše, političke događaje i nije neko čudo.... Ali: Mate Rimac u lekciji o suvremenoj RH!!! Da ne povjeruješ - napisala je u objavi.

Tema: Bolje obrazovanje 2018.