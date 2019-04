'Oduševljeni smo, na terapije više ne moramo ići do Splita'

Svi smo oduševljeni, prvi put naša djeca imaju skrb kakvu zaslužuju i više ne trebamo odlaziti do Splita.

Tako nas dočekuju roditelji djece s teškoćama u razvoju tijekom posjeta novouređenim i suvremeno opremljenim prostorima Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” iz Splita, Odjela Kamenmost. Jedan je ovo od četiri odjela Centra i jedini dislocirani izvan Splita. Ne tako davno napušteni zadružni dom prošle jeseni je postao uređeni prostor za pedesetak djece kojima je najpotrebnija stručna skrb, a od ideje do realizacije potrebne su bile nepune dvije godine.

Projekt vrijedan tri milijuna kuna poduprli su Ministarstvo za demografiju, obitelj i mlade, Splitsko-dalmatinska županija i lokalna samouprava, a općina Podbablje je dio zadružnog doma dala na korištenje bez naknade Centru na pedeset godina.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Ministarstvo nam je odobrilo 16, za sada je zaposleno 13 djelatnika, a uskoro ćemo zaposliti još tri - zadovoljno nas na ulazu prelijepog kamenog zdanja dočekuje Željka Paleka, ravnateljica Centra, uz koju nas dočekuju edukatori-rehabilitatori, logopedi, fizioterapeuti, socijalni radnici, medicinske sestre i njegovateljica.

Zadovoljan je i 14-godišnji Marko dok s Josipom Znaor, edukatoricom-rehabilitatoricom, marljivo odrađuje zadaću.

- Meni je ovdje lijepo, svi su prema meni dobri i puno sam toga naučio - govori nam Marko, a njegova i mame ostalih korisnika nam ističu:

- Oni ovdje dobiju ne samo pomoć u učenju, ponekad jedan prijateljski razgovor znači više nego sati učenja.

U Odjelu na Kamenmostu djeca imaju poludnevni boravak te dobivaju socijalne usluge, psihosocijalnu podršku, ranu intervenciju, integraciju i savjetovanje. Oformljena je i odgojno-obrazovna skupina od sedam do jedanaest godina. U terapiji su ne samo djeca iz Imotske krajine, nego i s područja Omiša i Makarske.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ono što ravnateljica posebno ističe je usluga za djecu do tri godine i rad na ranoj intervenciji do treće godine. Korisnici, pritom, imaju različite dijagnoze, od cerebralne paralize, intelektualnih poteškoća, autističnog spektra pa do govornih i motoričkih smetnji.

- Mi smo ovdje jedina socijalna ustanova i svi ćemo nastojati pružiti potrebnu skrb i pomoć ovoj djeci, ali i biti maksimalna podrška njihovim roditeljima - poručuju djelatnici.

Ravnateljica poziva roditelje djece s teškoćama da im se jave i zatraže pomoć, a Imotska krajina je, uz Split, jedina dobila prvi odvojeni Odjel na prostoru Splitsko-dalmatinske županije.

- Uređenjem još jednog dijela zgrade moći ćemo pružiti stručnu pomoć i odraslima - zaključuje ravnateljica Paleka.

Tema: Bolje obrazovanje 2019.