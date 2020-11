Oko 1200 studenata ekonomije traže da im prorijede kolokvije. U tjednu nagurali i njih sedam...

<p>Studenti Ekonomskog fakulteta u Splitu, njih više od 1200, peticijom su tražili da se broj kolokvija smanji jer su prije nekoliko dana dobili zgusnut raspored sa pet do sedam kolokvija u jednom tjednu što smatraju velikim optrerećenjem.</p><p>Naime, kako nam objašnjava student <strong>Tomislav Milošević</strong>, pokretač studentske inicijative, svi fakulteti u Splitu uspjeli su organizirati nastavu na način da studenti imaju dva kolokvija tjedno, kao što je svih proteklih godina bila praksa, no da je jedino Ekonomski fakultet odbio prorijediti raspored kolokvija.</p><p>Obratili su se i rektoru Sveučilišta u Splitu, <strong>dr. Draganu Ljutiću</strong>, ali i nadležnom ministarstvu.</p><p>- U manje od 24 sata polovica studenata Ekonomskog fakulteta potpisali su peticiju u kojoj žele usvajanje preporuke rektora Sveučilišta u Splitu, Dragana Ljutića vezanu uz izvođenje provjera znanja, a to je da budu dva tjedno. Istu preporuku je uprava Ekonomskog fakulteta odbila, te postavila nemoguće i nepravedne uvjete studiranja za svoje studente. U četvrtak je na stranicama Ekonomskog fakulteta objavljen kalendar polaganja kolokvija, gdje je vidljivo kako svi studenti imaju pet do šest dana za polaganje pet do sedam kolokvija. Time su studenti, čiji opus gradiva nije jednostavan, prisiljeni svakog dana polagati novi predmet, a neki od njih polagati i više kolokvija iz različitih kolegija u jednom danu – objašnjava Tomislav Milošević, inače student treće godine Ekomonskog fakulteta i donedavni predsjednik Studentskog zbora.</p><p>Navodi kako oni ne traže snižavanje kriterija za polaganje predmeta niti odgodu istih za nekoliko tjedana, već samo pošten i ravnopravan način studiranja, kakav je omogućen na svim drugim sastavnicama Sveučilišta u Splitu.</p><p>- Primjerice, FESB koji ima oko 2400 studenata, gotovo jednako koliko i Ekonomski fakultet, uspio je organizirati provjere znanja u dužem periodu. Svi Fakulteti su uspjeli, jedino se na Ekonomskom ne može organizirati – kaže Milošević dodajući kako je klasičan odgovor koji su dobili od nadležnih jest da su trebali učiti redovito.</p><p>No, objašnjava nam kako je s podjelom nastave na 50 posto uživo, 50 posto on-line, studiranje postalo zahtjevnije i kompleksnije te im oduzima više vremena.</p><p>Rektor Sveučilišta u Splitu, dr. Dragan Ljutić kaže nam kako je uputio preporuku svim sastavnicama o održavanju dva ispita odnosno kolokvija tjedno.</p><p>- Zamolio sam sve da uvaže preporuke i naglasio apel studenata. Važno je i da smanjimo mogućnost zaraze, ponudio sam sale u kojima se mogu održavati kolokviji. Međutim, ja jedino mogu dati preporuku – kaže nam rektor Dragan Ljutić.<br/> Zamolili smo i Ekonomski fakultet da nam objasne zašto nisu mogli organizirati pokaganje kolokvija u nekom dužem periodu, a njihov odgovor objavit ćemo po pimitku.</p>