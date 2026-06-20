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KINESKI SUV

Omoda 7 stigla u Hrvatsku: SUV s jamstvom od čak osam godina

Piše Autostart,
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Omoda 7 stigla u Hrvatsku: SUV s jamstvom od čak osam godina
Foto: Omoda&Jaecoo

Omoda 7 dolazi kao plug-in hibrid koji kombinira 1,5-litreni četverocilindarski turbobenzinski motor i elektromotor. Sustav razvija 279 KS i 365 Nm okretnog momenta

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Omoda i Jaecoo u Hrvatskoj su se u vrlo kratkom vremenu prometnuli iz egzotičnog novog imena u markw koju kupci sve ozbiljnije uzimaju u obzir. Nakon Omode 5 i veće Omode 9, na tržište sada stiže Omoda 7, model koji popunjava prostor između njih i ulazi u jedan od najvažnijih dijelova SUV tržišta. S duljinom od 466 centimetara, širinom od 187 cm, visinom od 167 cm i međuosovinskim razmakom od 272 cm, riječ je o automobilu koji se smjestio na "gornji rub" kompaktne SUV klase.

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