Oni su naša budućnost: Mladi inovatori razbijaju predrasude

Hrvatski Telekom premijerno je u srijedu prikazao film 'Generacija inspiracija', kao prvi domaći dokumentarni film kojim žele razbiti predrasude s kojima se susreću mladi prilikom uključivanja u STEM aktivnosti. Kroz priče o uspjesima i pogledima na svijet glavnih protagonista ovog dokumentarca, ističu prilike koje otvaraju najnovije tehnologije, bilo u području pripreme mladih za poslove budućnosti ili osnaživanju njihove uloge za prosperitet cijelog društva.

Kroz film su prikazali stavove i razmišljanja polaznika njihovog donacijskog programa Generacija NOW te kako nove STEM vještine utječu na razne aspekte njihovih života, ali i prostora u kojem žive. Različiti dječaci i djevojčice, iz najrazličitijih sredina, koriste najnovija znanja i tehnologije, kritički promišljaju svijet oko sebe, ali i razvijaju kreativnost i to vrlo uspješno. Kroz film se progovara i o tome kako ruše predsrasude te kako su dječaci i djevojčice jednako uspješni u STEM-u te kako kompetencije iz ovog područja nisu rezvervirane isključivo za rad u IT-u te kako je sasvim nebitno žive li u malim sredinama ili velikim gradovima. Svima su dostupne jednake prilike za uspjeh i razvoj.

- U poslovima budućnosti jednako i ravnopravno su poslovi i za djevojčice i za dječake. Nema ružičastih, nema plavih. Prednost tehnologije je da svima daje jednake šanse - kaže tako u filmu Lidija Kralj, pomoćnica ministrice znanosti i obrazovanja

Nina Pavlin-Bernardić s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta govori o tome na koji način je upravo bavljenje STEM znanostima, poticanje djece od najranijih dobnih skupina na kritičko promišljanje o svijetu oko sebe te rješavanje izazova uz pomoć tehnologije dobro za njihov razvoj. Uz to, ističe i kako su upravo roditelji oni koji, čak i nesvjesno, od najranije dobi svojoj djeci nameću određene interese.

- U društvu još uvijek postoji stereotip da je STEM područje više područje za muškarce. Kad roditelji kupuju igračke djevojčicama, više će kupiti lutke, a manje će kupiti nešto vezano uz znanost, vezano uz elektroniku, lego kockice i slično. Više će to kupiti dječacima. I tako kroz cijeli život, zapravo, djeca usvajaju neke vrijednosti da je to područje više za muškarce - rekla je.

- Donoseći najnovija znanja i tehnologije u obrazovne institucije, već godinama uspješno stvaramo jednake prilike za bolje obrazovanje diljem Hrvatske. Ovim dokumentarnim filmom uklanjamo i sve predrasude kako bi svako dijete u Hrvatskoj imalo jednak pristup vrijednostima programa Generacija NOW, a koje su važne za njihov razvoj i uspjeh. Ponosni smo što na ovaj način odgajamo generaciju mladih ljudi koji već danas mijenjaju svijet na bolje, a istovremeno su to i uzori koji inspiriraju čitavo društvo - izjavila je Nina Išek Međugorac, direktorica Odjela za korporativne komunikacije Hrvatskog Telekoma i glavna inicijatorica programa Generacija NOW.

