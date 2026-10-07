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ADAC UPOZORAVA

Opasne su po život: Dvije dječje sjedalice pale na auto testu

Piše Autostart,
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Opasne su po život: Dvije dječje sjedalice pale na auto testu
Foto: ADAC
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Oba problematična modela i dalje formalno zadovoljavaju homologacijeke propise i smiju se prodavati, iako su u zahtjevnijem testu pokazala slabosti koje mogu ozbiljno ugroziti dijete

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Dječja sjedalica može imati svu potrebnu homologaciju i legalno se prodavati u Europi, a ipak pokazati ozbiljne slabosti u zahtjevnijem sudaru. Upravo to pokazuje najnovije upozorenje ADAC-a, objavljeno prije završetka redovitog jesenskog testa dječjih sjedalica.

Njemački autoklub izdvojio je dva modela kod kojih su se u frontalnim crash testovima pojavili toliko ozbiljni problemi da nije želio čekati kraj listopada i objavu svih rezultata.

Riječ je o modelima Britax Römer Baby-Safe Pro s bazom Vario Base 5Z i Axkid Minikid Core. Obje sjedalice zadovoljavaju zakonske europske propise, ali su na strožem ADAC-ovu testu pokazale ozbiljne slabosti i dobile neprolaznu ocjenu za zaštitu pri frontalnom udaru.


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