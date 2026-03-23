Opasno vježbanje: Vojnik trčao na palubi nosača, a aplikacija svima otkrila njihovu lokaciju

Rutinski jutarnji trening jednog časnika francuske mornarice pretvorio se u prvorazredni sigurnosni propust. Zbog želje da na popularnoj sportskoj aplikaciji Strava zabilježi svoje trčanje, nenamjerno je otkrio točnu lokaciju ponosa francuske flote, nosača zrakoplova Charles de Gaulle, koji se nalazi na osjetljivoj misiji u istočnom Sredozemlju.

Krugovi usred mora

Incident se dogodio 13. ožujka, kada je časnik, u medijima nazvan pseudonimom "Arthur", odradio trening na palubi broda. Svojim je pametnim satom zabilježio rutu od otprilike sedam kilometara, koju je pretrčao za nešto manje od 36 minuta. Budući da mu je profil na Stravi bio javan, aktivnost se automatski sinkronizirala i iscrtala GPS trag trčanja u krugovima usred mora, otkrivajući poziciju broda u gotovo stvarnom vremenu.

Priču je prvi objavio francuski list Le Monde, čiji su novinari iskoristili podatke s aplikacije kako bi locirali brod sjeverozapadno od Cipra, stotinjak kilometara od turske obale. Ubrzo su svoju tvrdnju potvrdili i satelitskim snimkama na kojima se jasno vidio obris 261 metar dugog nosača zrakoplova i njegovih pratećih plovila.

Rizična misija u napetoj regiji

Otkrivanje točnih koordinata broda predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik. Borbena skupina Charles de Gaulle poslana je u regiju u sklopu "obrambene" misije zaštite francuskih interesa i potpore saveznicima usred eskalacije sukoba s Iranom. Iako sama prisutnost skupine nije bila tajna, njezina precizna lokacija u stvarnom vremenu iznimno je osjetljiv podatak, pogotovo u zoni sukoba u kojoj su francuske snage već bile meta napada.

Iz francuskih oružanih snaga priopćili su kako takvo ponašanje "nije u skladu s važećim uputama" te da će se poduzeti "odgovarajuće mjere". Naglasili su da se mornare redovito upozorava na rizike povezane s "digitalnom higijenom" i korištenjem društvenih mreža.

StravaLeaks: Problem koji se stalno ponavlja

Ovo nije prvi put da se Strava našla u središtu vojnog skandala. Još 2018. godine njezina je "toplinska karta" otkrila tlocrte tajnih američkih vojnih baza u Siriji i Afganistanu. Nedavne istrage pokazale su kako su javni profili tjelohranitelja kompromitirali kretanje svjetskih vođa, uključujući Emmanuela Macrona, bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena i Vladimira Putina.

Srž problema leži u zadanim postavkama aplikacije, koje sve aktivnosti korisnika automatski čine javnima. Iako postoje alati za zaštitu privatnosti, većina ih korisnika nikada ne mijenja, što stvara trajnu ranjivost za vojno i sigurnosno osoblje diljem svijeta.