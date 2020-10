Opel obnovio Crossland: Izgleda kao Mokka i stiže 2021. godine

Opel Crossland je dobio potpuno novi prednji dio, a promjene na ostatku automobila nisu tako velike. U prodajne salone stiže početkom 2021. godine, a cijene se još ne znaju

<p>Kada je u ljetu 2017. stigao na tržište Crossland X je bio prvi Opel nastao u suradnji s francuskom PSA grupacijom. Današnjim redizajnom postaje prvi Opel koji se "ugleda" na izgled nove Mokke, dizajn koji će u idućim godinama obilježiti sve nove Opele. </p><p>Središnji dio novog dizajna, karakteristična i neobična maska Opel Vizor, sada se nalazi i na novom Crosslandu što je jako promijenilo njegov izgled. Sprijeda je automobil u odnosu na prethodnika moguće prepoznati samo po svjetlima koja se nisu mijenjala, sve ostalo je novo.</p><p>Straga su promjene minimalne, novi je samo detalj na gornjem dijelu vrata prtljažnika koji se također uklapa u "Opel Vizor" dizajnersku filozofiju. Unutrašnjost je ostala ista kao kod prethodnika, no donosi nove infotainment sustave. </p><p>Opel je Crosslandu promijenio i ime. U njemu više nema dodatka X, kao ni kod Mokke, pa je očito da je Opel odustao od takvog tipičnog označavanja svojih SUV modela. Ostao je još samo Grandland X, no i on će svoje X sigurno izgubiti pri svojem redizajnu. </p><p>Crossland je redizajnom promijenjen i u tehničkom pogledu. Ovjes je modificiran novim oprugama i amortizerima, upravljač pruža više povratnih povratnih informacija o vožnji te je precizniji, a novost je adaptivna kontrola proklizavanja IntelliGrip. Ona nudi nekoliko načina rada programiranih za bolje prianjanje na različitim zahtjevnijim podlogama poput snijega, blata ili pijeska. </p><p>U pogledu pogona nema nikakvih velikih novosti. Jedina promjena je da osnovni dizelski 1,5-litreni motor više ne razvija 102 nego 110 KS. Snažniji dizel i dalje ima 120 KS i dolazi u kombinaciji s automatskim mjenjačem, a 1,2 -litreni trocilindrični benzinci razvijaju 83, 110 i 130 KS. </p><p>Novi Crossland bi u prodajne salone trebao stići početkom iduće godine. Cijene se još ne znaju. </p><p> </p>