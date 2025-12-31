Obavijesti

Tech

Komentari 0
NOVI VJETAR U LEĐA

OpenAI dobio ogromnu privatnu investiciju japanskog SoftBanka

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
OpenAI dobio ogromnu privatnu investiciju japanskog SoftBanka
Foto: LUCY NICHOLSON/REUTERS

SoftBank grupa dovršila je ulaganje od 40 milijardi dolara u OpenAI, što označava jedno od najvećih privatnih financiranja ikada i potvrđuje nade koje osnivač Masayoshi Son polaže u umjetnu inteligenciju, rekao je u utorak izvor upoznat s pitanjem.

SoftBank je uspostavio jedan od najvećih privatno financiranih programa ulaganja u tehnologiju u svijetu, s posebnim naglaskom na umjetnu inteligenciju i srodnu infrastrukturu poput podatkovnih centara, prenosi HINA.

Umjetna inteligencija postala je središnja os globalnih tehnoloških tržišta ove godine te je potaknula nagli porast ulaganja najvećih svjetskih tvrtki i promijenila očekivanja investitora.

Japanski konglomerat i proizvođač ChatGPT-ja nisu odmah odgovorili na Reutersove zahtjeve za komentar.

U ožujku je SoftBank pristao uložiti do 40 milijardi dolara u profitnu podružnicu OpenAI-ja, a financiranje je strukturirano kao kombinacija izravnog kapitala i podijeljenog zajedničkog ulaganja drugih investitora.

 U tom dogovoru OpenAI procijenjen je na oko 300 milijardi dolara nakon uplate, ali kasnija sekundarna prodaja dionica, završena u listopadu, podigla je procjene tvrtke na oko 500 milijardi dolara, prema podacima Pitchbooka.

SoftBank je poslao posljednjih 22-22,5 milijardi dolara ulaganja nakon što je s drugim investitorima dogovorio da će sudjelovati sa deset milijardi dolara, dok je sama japanska grupacija uložila osam milijardi dolara u OpenAI, rekao je izvor.

CNBC je prvi izvijestio o vijestima ranije tijekom dana.

OpenAI pojavio se kao središnji stup porasta ulaganja u umjetnu inteligenciju u cijeloj industriji.

Proizvođač ChatGPT-a, zajedno s Oracleom i drugim dionicima, planirao je projekt pod nazivom "Stargate", opsežnu, višegodišnju inicijativu podatkovnih centara usmjerenu na podršku modelima umjetne inteligencije sljedeće generacije, uz podršku velikih investitora, uključujući SoftBank.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Evo koje sve mobitele i uređaje čekamo u idućoj godini
U IŠČEKIVANJU 2026.

FOTO Evo koje sve mobitele i uređaje čekamo u idućoj godini

2026. bi mogla biti godina u kojoj se najviše vidi tko stvarno drži tempo u mobitelima i nosivim uređajima. Dolaze nove generacije flagshipa, nekoliko “preklopnih” modela, ali i val pristupačnijih uređaja koji bi mogli biti najzanimljiviji široj publici. Dio je već prilično očekivan po godišnjem rasporedu lansiranja, a dio je zasad u kategoriji glasina i curenja informacija. U nastavku je popis onoga što se najviše spominje za 2026.
Što sve čekamo u 2026.: Novi mobiteli, laptopi, gadgeti i igre. Ostaje li AI i dalje na vrhu?
NAJAVA 2026. KROZ TECH

Što sve čekamo u 2026.: Novi mobiteli, laptopi, gadgeti i igre. Ostaje li AI i dalje na vrhu?

2026. donosi velik val novih uređaja, ali i jednu zajedničku temu: sve će biti rađeno sa AI na umu, od mobitela do televizora. Evo što se najviše iščekuje i gdje će se prvo pojaviti.
Half Life fanovi dobili dva nova i besplatna naslova na Steamu
NOVA/STARA VERZIJA KLASIKA

Half Life fanovi dobili dva nova i besplatna naslova na Steamu

Na Steamu su se pojavila dva besplatna Half Life izdanja koja igrači već masovno skidaju. Ne radi se o Valveovim službenim nastavcima, nego o community projektima koji pokušavaju osvježiti klasiku i multiplayer.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025