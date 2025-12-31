SoftBank grupa dovršila je ulaganje od 40 milijardi dolara u OpenAI, što označava jedno od najvećih privatnih financiranja ikada i potvrđuje nade koje osnivač Masayoshi Son polaže u umjetnu inteligenciju, rekao je u utorak izvor upoznat s pitanjem.
OpenAI dobio ogromnu privatnu investiciju japanskog SoftBanka
SoftBank je uspostavio jedan od najvećih privatno financiranih programa ulaganja u tehnologiju u svijetu, s posebnim naglaskom na umjetnu inteligenciju i srodnu infrastrukturu poput podatkovnih centara, prenosi HINA.
Umjetna inteligencija postala je središnja os globalnih tehnoloških tržišta ove godine te je potaknula nagli porast ulaganja najvećih svjetskih tvrtki i promijenila očekivanja investitora.
Japanski konglomerat i proizvođač ChatGPT-ja nisu odmah odgovorili na Reutersove zahtjeve za komentar.
U ožujku je SoftBank pristao uložiti do 40 milijardi dolara u profitnu podružnicu OpenAI-ja, a financiranje je strukturirano kao kombinacija izravnog kapitala i podijeljenog zajedničkog ulaganja drugih investitora.
U tom dogovoru OpenAI procijenjen je na oko 300 milijardi dolara nakon uplate, ali kasnija sekundarna prodaja dionica, završena u listopadu, podigla je procjene tvrtke na oko 500 milijardi dolara, prema podacima Pitchbooka.
SoftBank je poslao posljednjih 22-22,5 milijardi dolara ulaganja nakon što je s drugim investitorima dogovorio da će sudjelovati sa deset milijardi dolara, dok je sama japanska grupacija uložila osam milijardi dolara u OpenAI, rekao je izvor.
CNBC je prvi izvijestio o vijestima ranije tijekom dana.
OpenAI pojavio se kao središnji stup porasta ulaganja u umjetnu inteligenciju u cijeloj industriji.
Proizvođač ChatGPT-a, zajedno s Oracleom i drugim dionicima, planirao je projekt pod nazivom "Stargate", opsežnu, višegodišnju inicijativu podatkovnih centara usmjerenu na podršku modelima umjetne inteligencije sljedeće generacije, uz podršku velikih investitora, uključujući SoftBank.
