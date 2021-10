Počelo je oprezno. Svaki put kad bi rekao 'Cleaning makes me happy' (čišćenje me čini sretnim), svima bi se u kući pojavili upitnici nad glavom, ali robotski usisavač S10 brzo se udomaćio. Iz svog kuta u dnevnoj sobi svaki dan bi krenuo u brisanje i usisavanje podova, jer je ovo vrijeme kad se pas linja, i obavio jako dobar posao.

Na stranu njegov pretjerani robotski optimizam, tvrtka 360 koja proizvodi niz pametnih kućanskih uređaja, napravila je svestranog i prilično moćnog robota. Za razliku od niza sličnih usisavača, ovaj nema LIDAR modul na svom vrhu što mu je omogućilo da sa 8,5 cm bude niži i zavuče se pod brojne teško dostupne regale i trosjede. LIDAR senzori, a ima ih tri, za mapiranje prostora smješteni su u samom kućištu i usisavač ih koristi kako bi vidio sve prepreke ispred sebe, ali i mapirao stan koji čisti.

Ono što je odlično kod njega je da možete mapirati više stanova pa će uvijek znati gdje su granice prostora, a razne prepreke koje mu se nađu na putu, poput produžnog kabela ili papuča, bez problema će izbjeći. Tijekom desetak dana s ovim usisavačem nisam se našao u situaciji da ga treba spasiti ili izvlačiti iz džungle kabela, a jedino što je zapelo u njegovu četku je bila AAA baterija.

Nisam isprobavao prethodne modele ove kompanije, ali u standardno tihom modu radi na 60 dB. Ima četiri moda usisavanja, ovisno o tome koliko je prljav stan, a najsnažniji mod radi na 3300 Pa. Kapacitet baterije je 5000 mAh, odnosno kao u top modelima pametnih telefona, a to bi trebalo biti dovoljno za tri sata usisavanja. U praksi, svaki put je očistio stan i još je imao energije kad se vratio na punjač. Spremnik za prašinu i smeće ima kapacitet od 500 ml i ima jednu tipku za otvaranje, a prilično se lako vadi iz usisavača. Isto tako, jednostavno se vadi i spremnik za vodu koji će oprati podove, ako odaberete taj mod. Za bolji rad, prije pranja poda je dobro da je krpa mokra. No krpa za pranje podova prilično je mala i ok je za brzinski prolaz, ali ako želite kvalitetno oprati podove, trebat ćete se osloniti na svoje ruke.

Sama aplikacija je jednostavna za spajanje s usisavačem, a nudi gomilu opcija za biranje modova rada i praćenje njegove statistike čišćenja.