Oren Simanian: Investitori – Kako ih privući da investiraju u Vas

Sve nas zanima što će na Digital Takeoveru pričati osnivač tvrtke Colosseum sport, koji više od 10 godina aktivno djeluje na izraelskoj i međunarodnoj sceni poduzetništva i inovacija

<p>Na ovogodišnji Digital Takeover u rujnu dolazi još jedno velike ime. Čovjek koji je <strong>pokrenuo naciju u veliku i moćnu zajednicu veza, umrežavanja i suradnje</strong>. Poduzetnik, investitor, menadžer... Sve nas zanima kakve će nam novosti donijeti <strong>Oren Simanian</strong>, <strong>osnivač tvrtke Colosseum</strong>, sportske inovacijske grupe. U svom predavanju - powered by Embassy of the State of Israel, pozabavit će se sportskom tehnološkom revolucijom, ali i kako izraelska tehnologija narušava sportsku industriju. Bit će tu još mnogo zanimljivosti koje ćemo moći primijeniti i na naše tržište.</p><p>Oren je osnovao Colosseum Sport zbog ljubavi prema sportu koju je razvio tijekom <strong>dvadesetogodišnje karijere nogometnog suca u izraelskoj prvoj nogometnoj ligi</strong> i kao jedan od vodećih lica u izraelskom startup ekosustavu. Ključna je figura u izraelskom startup ekosustavu, predavač i viši strateški savjetnik za inovacije. Već više od deset godina <strong>aktivno djeluje na izraelskoj i međunarodnoj sceni poduzetništva i inovacija</strong>, a tijekom tog razdoblja održao je 65 međunarodnih govora o poduzetništvu, uključujući za TEDx i Svjetsku banku, organizirao više od 150 događanja, pokrenuo više od 20 programa i razne inovacijske forume. Cilj mu je u svemu potaknuti veću uključenost svih sudionika u poduzetništvu. Uspješan eko-sistem namijenjen startupovima, smatra, treba imati podršku državnog, akademskog i privatnog sektora, i to tim redoslijedom. Osnovni poticaj potiče od državnih institucija, a krajnji od privatnih investitora, najčešće iz investicijskih fondova koji se sve više profiliraju kao tragači za potencijalnim ‘zlatnim kokama’ među mladim tehnološkim poduzetnicima, objašnjava Oren. Često ističe da osnivači startupova, u želji da se u najboljem svjetlu predstave mogućim investitorima, često prave početničke greške i ostaju neopaženi, bez obzira na dobru ideju koju imaju.<br/> - Novac postoji i želi da vas upozna, ali morate naučiti kako da ga zainteresirate za svoju ideju. Pritom, morate paziti da ne „izgubite sebe“, odnosno da ne podredite svoje stavove vladajućim trendovima kako biste se svidjeli većini, već da pronađete način da se nametnete originalnim sadržajem – istaknuo je na jednom predavanju pokretač razvijene izraelske startup scene.<br/> Svakako se isplati poslušati kakve će nam još zanimljivosti ispričati na Digital Takeoveru.</p><p>Radite li na nekom startupu ili to planirate, želite poboljšati svoje poslovanje, tada se predavanje Orena Simaniana svakako isplati poslušati. Jer to je čovjek koji godinama stvara platforme koje donose <strong>radikalne inovacije u svijetu sporta</strong> te pomaže startupima da otključaju novu fazu svog rasta. Možda se u novostima koje saznate krije i ključ vašeg uspjeha.</p><p><strong>Najveći regionalni inovacijski i transformacijski summit & expo</strong> Digital Takeover održat će se <strong>8. i 9. rujna 2020</strong>., očekuje vas još bogatiji program s više od <strong>22 sati bogatog sadržaja i više od 60 panelista i predavača iz cijelog svijeta</strong> dodatno se širi, a ekskluzivnost mu svakako daje činjenica da tematski ove godine predstavlja sukus dostignuća koja će oblikovati biznis iz svakog kuta ljudskog djelovanja – političkog, ekonomskog, društvenog i tehnološkog.</p><p>Digital Takeover ove godine poseban naglasak stavlja na <strong>aktivno učenje te iskustvo digitalnog svijeta</strong> kao neophodan alat u stvaranju kvalitetne poslovne klime u društvu čime vidljivo postaje nezaobilazan događaj u 2020. - stoga, rezervirajte nove datume, čeka vas nezaboravno iskustvo koje donose domaći i svjetski stručnjaci, a u expo programu predstavljamo brojne inovacije</p><p>Novo izdanje Digital Takeovera održat će se u skladu sa svim aktualnim mjerama zaštite koje preporučuju mjerodavna tijela. Uskoro kreće i prodaja karata, a donosimo i sve informacije o novostima u programu.</p><p><br/> Pratite službenu stranicu <a href="http://digitaltakeover.hr" target="_blank">digitaltakeover.hr</a>.</p><p> </p>