Ostao je sportski i otkačen, a postao prostraniji i praktičniji

Nissan je prije točno 10 godina napravio eksperiment. Proizveli su Juke, mali SUV neobičnog i otkačenog dizajna od kojeg nisu imali neka prevelika očekivanja. Eksperiment se pretvorio u senzaciju i Juke je do danas prodan u 1,5 milijuna primjeraka, od toga milijun u Europi. No još važnije od toga Juke je pokrenuo jednu novu klasu automobila, male SUV-ove, klasu koja je danas najpopularnija u Europi i u Hrvatskoj. Klasu u kojoj će od jedinog predstavnika kroz deset godina dobiti čak 24 konkurenata.

Foto: Nissan Hrvatska

Juke je na tržištu izdržao deset godina što je mnogo dulje od prosjeka modernih automobila koji traju pet do sedam godina. To dovoljno govori o uspješnosti koncepta i dizajna Jukea. Nova generacija koju smo vozili u Zagrebu i u okolici je malo "ispeglana", dizajn nije više tako radikalan, no zadržane su osnove prošle generacije i sada imamo jedan od najosebujnijih (mnogi će reći i najljepših) automobila u klasi koji je za razliku od većine konkurenata dizajniran sportski. No za razliku od prethodnika koji je bio vrlo skučen i ne baš praktičan, novi Juke ima uporabne vrijednosti obiteljskog automobila. Auto je duži (421 cm), širi i viši od prethodnika, a prostor je bolje iskorišten tako da straga ima mjesta za odrasle osobe, a u prtljažnik stane odličnih 422 litara.

Foto: Nissan Hrvatska

Unatoč tome što je postao osjetno veći Juke je lakši od prethodnika za 23 kilograma. Dodamo li tome i odličan ovjes, izravan upravljač i osjetno kruću konstrukciju auta dobijemo auto kojeg je zaista užitak voziti. I laik u pogledu voznih osobina odmah će shvatiti da se Juke vozi mnogo bolje o prosječnog auta u ovoj klasi da je agilniji, okretniji i mnogo preciznije reagira na komande vozača. Kada je u pitanju jurnjava po zavojima ovo je pravi sportski auto među SUV-ovima. Zbog toga je malo patila udobnost pa je Juke tvrđi od prosjeka klase i na velikim kotačima se ne snalazi najbolje na "ležećim policajcima".

Foto: Nissan Hrvatska

Motor u ponudi je za sada samo jedan, u budućnosti stižu hibridi, a dizela neće biti. Benzinski trocilindrični jednolitreni agregat nastao je u suradnji s Mercedesom i ima 117 KS. Dovoljno za solidna ubrzanja. Sprint do 100 km/h traje 10,4 sekunde što je 15 posto bolje nego kod podjednako snažnog prethodnika, a potrošnja goriva je smanjena čak 30 posto. Motor se nudi u kombinaciji s ručnim mjenjačem sa šest brzina i solidnim automatskim s dvostrukom spojkom i sedam brzina. Moguće je i mijenjati načine vožnje između standardnog, sportskog i ekološkog.

Foto: Nissan Hrvatska

Unutrašnjost Jukea izgleda zaista impresivno. Čitav kokpit kao da se ovija oko vozača, a položaj za volanom je idealan kao kod rijetko kojeg drugog SUV-a. Dizajn unutrašnjosti je vrhunski, materijali odlični, no najviše impresionira besprijekorna ergonomija. Auto je tehnološki gledano najnapredniji Nissan na tržištu, napredniji i od mnogo skupljih modela. Ima obilje sustava za pomoć u vožnji, stalno je povezan s internetom, a pomoću mobitela moguće je upravljati s brojnim funkcijama i postaviti brojna ograničenja kada auto vozi netko drugi.

Foto: Nissan Hrvatska

Cijenom se Juke smjestio među skuplje modele svoje klase. Osnovni model stoji 132.828 kuna, a opremljen je solidno, primjerice u seriji uz klimu ima LED svjetla. No mnogo bolji odabir su više razine opreme čije se cijene kreću od 143.985 do 186.256 kuna.