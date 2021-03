Europska komisija (EK) bi trebala odrediti rok za zabranu automobila na benzin i dizel na razini Europske unije kako bi se prometni sektor uskladio sa zacrtanim klimatskim ciljevima, objavilo je u srijedu devet država članica.

Predvođene Danskom i Nizozemskom, države su pismom pozvale EK na ambicioznije politike EU-a u prometu koji je odgovoran za četvrtinu stakleničkih plinova.

To mora uključivati postupni prekid prodaje novih vozila na benzinski i dizelski pogon kako bi se postigla nulta emisija stakleničkih plinova, poručile su države, a prenosi agencija Reuters.

- Moramo ubrzati zelenu tranziciju cestovnog prometa, dok zastupnici šalju jasne signale proizvođačima automobila i potrošačima diljem EU-a - rekao je danski ministar klime Dan Jorgensen.

Pismo su potpisale i Austrija, Belgija, Grčka, Irska, Litva, Luksemburg i Malta.

EK će predstaviti strože standarde emisije ugljičnog dioksida za nove automobile u lipnju u paketu mjera kojem je svrha postizanje cilja o smanjenju stakleničkih plinova za najmanje 55 posto do 2030., u odnosu na razine iz 1990. godine. Klimatska neutralnost želi se postići do 2050. godine.

Devet članica smatra kako trenutni standardi trebaju „značajno osnaživanje“, a da EU treba poboljšati infrastrukturu za punjenje baterija i drugih goriva koja ne emitiraju stakleničke plinove.

EU zakoni moraju biti izmijenjeni kako bi se članicama omogućilo da na nacionalnoj razini rade na napuštanju vozila na benzin i dizel.

Dio proizvođača automobila već je iznio planove o potpunom prelasku na električna vozila. Švedski Volvo je prošli mjesec najavio da će to postići do 2030., a Ford da će svi automobili prodani u Europi do te godine također biti električni.

Britanska vlada planira zabraniti prodaju novih automobila na naftu 2030. godine.

Prošle godine se u EU-u prodalo gotovo milijun električnih vozila, odnosno 10 posto ukupne prodaje.