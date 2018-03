Osveta zbog velikog skandala? Pronašli sumnjiv paket u uredu

Britanska policija potvrdila je da je u uredu Cambridge Analytice, tvrtke koja je ovih dana pod udarom medija i nadležnih vlasti zbog krađe podataka više od 50 milijuna korisnika Facebooka u Americi, pronašla sumnjiv paket.

Zgrada tvrtke u Londonu je evakuirana, a fotografije na društvenim medijima pokazuju policiju i vozila hitne pomoći, javlja RT.

We work Next door to the Cambridge analytica building and we are on lockdown...#CambridgeAnalytica pic.twitter.com/GPD44bEjhr