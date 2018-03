"Zbog afere, Facebook je već izgubio jednu cijelu Hrvatsku"

Društvena mreža Facebook i kompanija za prikupljanje i analizu podataka Cambridge Analytica već su nekoliko dana centar skandala krađe podataka. Tereti ih se da su nezakonitim prikupljanjem podataka čak 50 milijuna korisnika Facebooka pomogli u kampanji Donalda Trumpa te se sumnja da su utjecali na referendum o Brexitu.

Obje tvrtke se ne smatraju krivima. No, šef Cambridge Analytice, Alexander Nix u međuvremenu je dobio otkaz, dok nadležne institucije inzistiraju da Mark Zuckerberg osobno svjedoči o skandalu.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1199093 / ]

Kako je Cambridge Analytica optužena za krađu?

Britanski mediji posumnjali su već prije nekoliko godina da je tvrtka upletena u namještanje Trumpove pobjede. Cambridge Analytica bila je i službeno zadužena za prikupljanje podataka za Trumpovu kampanju, a sumnja u njihove metode ispala je točna.

Reporter Channel 4 Newsa dogovorio je intervju s Alexanderom Nixom, predstavljajući se kao biznismen sa Šri Lanke koji želi utjecati na lokalne izbore.

Tajna snimka pokazuje kako je Nix davao savjete i preporuke kako njegova kompanija može diskreditirati protivnike raznim mutnim kampanjama, namještanjem mita ili čak prostitutki.

Tvrtka je naravno opovrgnula sve te navode te čvrsto stoje iza toga da je novinar-biznismen vodio u kojem će smjeru razgovor ići, a da je snimka kasnije montirana te da takva ne predstavlja ono što se doista dogodilo i o čemu se razgovaralo.

- Cambridge Analytica ne koristi i ne sudjeluje ni u kakvim namještaljkama, prevarama i zamkama, niti koristi neistinit materijal ni za koju svrhu - istaknuo je tada Nix.

Koja je bila uloga Facebooka?

Neko vrijeme je na Facebooku bilo vrlo popularno rješavati razne kvizove o brojnim stvarima. Jedan od njih bio je i otkrivanje vlastitog profila osobnosti.

Kviz je razvio akademik Aleksandr Kogan sa Sveučilišta Cambridge. Bitno je napomenuti kako samo sveučilište nema veze s aferom i skandalom. No, Kogan ima. On je sve prikupljene podatke dao Cambridge Analytici.

Uobičajeno je bilo da se, kada želite pristupiti kvizu, otvori poseban prozor koji vas pita dajte li pristanak kvizu da uzme neke vaše podatke. No, ne samo da bi takva aplikacija uzimala vaše podatke, uzela bih podatke i svih vaših Facebook prijatelja. Od onda se, samim napretkom Facebooka, promijenila i ta mogućnost.

Facebook makes their money by exploiting and selling intimate details about the private lives of millions, far beyond the scant details you voluntarily post. They are not victims. They are accomplices. https://t.co/mRkRKxsBcw — Edward Snowden (@Snowden) March 17, 2018

Christopher Wylie, zaposlenik Cambridge Analytice, a kasnije i zviždač u ovom skandalu, izjavio je da je oko 270 tisuća ljudi pristupilo kvizu, zbog čega su na kraju hakirani podaci čak 50 milijuna korisnika, uglavnom građana Amerike. Njihovi podaci ilegalno su preuzeti samo zato što je netko od njihovih prijatelja pristao na davanje (ali isključivo svojih) podataka.

Wylie tvrdi kako je tada Cambridge Analytica izradila psihološke profile korisnika na temelju čega su ih izlagali materijalima koji su bili dio Trumpove kampanje.

Cambridge Analytica tvrdi da prikupljanje podataka nema veze s Trumpovom kampanjom.

Je li to protiv uvjeta korištenja Facebooka?

Naravno da je. Podaci se preko Facebooka skupljaju svakodnevno i mnogo ljudi iskoristilo je to. No, podatke koje prikupit Facebook ili netko tko dobije dopuštenje za to, nije dopušteno dijeliti s ostalima (kao što je to napravio Kogan).

Druga stvar je da, ljudi koji su svojevoljno pristali na sudjelovanje u kvizu, nisu znali da će potencijalno dati svoje osobne podatke (a i podatke svojih prijatelja) za kampanju Donalda Trumpa.

Iz Facebooka su poručili kako su aplikaciju obrisali istog trenutka kada su vidjeli da se događa krađa podataka, dok iz Cambridge Analytice tvrde da nikad nisu iskoristili prikupljene podatke.

Zviždač Wylie tvrdi da je, kada je Facebook saznao što se događa, dobio od njihovih odvjetnika pismo u kojem mu nalažu da izbriše sve nezakonito sakupljene podatke. No, nikad nisu provjerili je li on to doista napravio, samo su zahtijevali da vrati pismo s ispunjenom kućicom. To dokazuje da je Facebook čak dvije godine znao što se događa, ali je poduzeo samo minimum minimuma da se to spriječi.

Suspended by @facebook. For blowing the whistle. On something they have known privately for 2 years. pic.twitter.com/iSu6VwqUdG — Christopher Wylie (@chrisinsilico) March 18, 2018

Upravo je Wyliejova tvrdnja povod istrage koju provodi i Facebook, ali i britanske vlasti.

Kakve su sankcije za krađu podataka?

Marka Zuckerberga pozvao je američki Senat na svjedočenje pred Kongresom o tome kako Facebook može uopće zaštiti korisnike nakon ovoga. Zuckerberg je pozvan svjedočiti i u Veliku Britaniju da objasni kako se mogla dogoditi "takva katastrofa" ispred članova parlamenta.

Istragu će provesti i Europski parlament da utvrdi jesu li se podaci koristili na nezakonit način.

Što se tiče Cambridge Analytice, njihov direktor Alexander Nix je smijenjen, a akademik Alexandr Kogan proglasio se "žrtvenim janjcem".

Zasad su, izuzev otkaza Nixu, i iz Facebooka poduzeli neke konkretnije korake, no ništa kako bi vratili povjerenje svojih korisnika. Jedino, zapravo, što su napravili bilo je blokiranje pristupa njihovoj stranici za Cambridge Analyticu te Christophera Wylieja (na što je ovaj reagirao na Twitteru, tvrdeći da je to nepravda). Održali su i sastanak sa svim svojim zaposlenicima koji su ih mogli ispitivati o skandalu.

Downside to @facebook also banning me on @instagram is missing out on my daily dose of well curated food pics and thirst traps 😭😭😭 #millennial #whistleblower pic.twitter.com/P8AheOMWQI — Christopher Wylie (@chrisinsilico) March 19, 2018

Bloomberg: Facebook je izgubio jednu cijelu Hrvatsku

No, izuzev onih sankcija koje bi nadležne službe trebale provoditi, veliku sankciju provelo je tržište. Tek drugi dan otkako je skandal "isplivao na površinu", dionice Facebooka pale su za skoro sedam posto, zbog čega je sam Zuckerberg izgubio oko 5 milijardi, a Facebook čak 37 milijardi eura.

Facebook je, prema stranici Bloomberg.com, izgubio cijelu jednu Hrvatsku. Odnosno, gubitak Facebooka je, prema pisanju stranica "otprilike jednako bruto domaćem proizvodu zemalja kao što su Hrvatska ili Libanon".

Poplarna društvena mreža već je zaradila i tužbu svojih dioničara. Tužbu je podnio Fan Yuan zbog "lažnih i obmanjujućih izjava" o politici tvrtke i zato što kompanija nije otkrila da je trećim stranama dopušteno pristupiti podacima o milijunima bez njihova znanja.

Kako se možete zaštiti od krađe podataka?

Prvenstveno, pazite na koje stranice i aplikacije ulazite. Posebno su sumnjive one aplikacije koje traže da se logirate u njih putem Facebooka. Često su upravo one napravljene za skupljanje određenih podataka. Zapamtite, Facebook skuplja čak 98 vrsta vaših podataka, među kojima se nalaze obrazovanje, prebivalište, dob i brojni vaši interesi zbog čega ste izloženi političkim i tržišnim manipulacijama.

Druga pametna stvar za učiniti kako biste se zaštitili je instalacija Ad Blockera. Iako neke stranice, kada prepoznaju da vam je upaljen, traže da ga ugasite iz mnogobrojnih razloga, ovako ste zaštićeni od utjecaja reklama. Ograničite reklame i oglase koji vam dolaze.

Preporučuje se svakom Facebook korisniku da povede više vremena istražujući sigurnosne postavke. Brojne stvari koje (ne) radite bi mogle dovesti do izloženosti manipulaciji i prikupljanju vaših podataka iako na to nikada niste pristali. Zapamtite, pod Facebookom su, osim Facebooka, i WhatsApp i Instagram. Ukoliko imate sve tri aplikacije, trostruko ste ranjiviji. Možete izbrisati sve tri aplikacije, ili samo Facebook, kako je u srijedu preporučio bivši vlasnik WhatsAppa.

Zapamtite, čak i vaši pametni telefoni na dnevnoj bazi prikupljaju podatke o vama. Gdje se krećete, koje ljude imate u svom imeniku, što radite, koliko koraka pređete... Neki stručnjaci čak tvrde da su osobni podaci sigurniji na platformi kao Facebook, nego isključivo na uređaju kao što je mobitel ili laptop.

Na kraju se ponovno vraćamo na klišej-frazu da bi se internet i društvene mreže ipak trebalo malo opreznije koristiti. Jer, iako je besplatno, korisnici poklanjaju svoje podatke velikim kompanijama.

Zašto se spominju Velika Britanija i Rusija u nekim medijima?

Obzriom da Cambridge Analytica ima svoju "sestrinsku tvrtku" u Velikoj Britaniji, strahuje se da su utjecali na ishod referenduma o izlasku Velike Britanije iz Europske unije, Brexitu. Zbog toga je i sestrinska kompanija, SCL Group.

Što se Rusije tiče, u Wylieovim dokumentima koje drži kao dokaze za sve svoje izjave, nalaze se i prepiske između CA i Lukoila, druge najveće ruske naftne kompanije koja svoje gorivo prodaje i u Hrvatskoj.

U prepisci i dopisima koje je Nix slao svojim zaposlenicima, Cambridge Analytica trebali su napraviti prezentaciju za Lukoil vezano uz njihov način rada i marketinškog utjecanja.

Iako nema nikakvih dokaza da su CA i Lukoil surađivali, dokumenti pokazuju da je 2014., jedna od ruskih najvećih kompanija bila potpuno informirana o Facebooku, podacima i nepravilnim američkim izborima.