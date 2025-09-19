Otac i dvoje djece živi izgorjeli u Tesli. Nisu mogli do njih zbog dizajna kvaka. To sad mijenjaju

Stravična prometna nesreća u Njemačkoj, u kojoj su 43-godišnji otac i dvoje devetogodišnje djece izgorjeli zarobljeni u Tesli, postala je tragični katalizator koji je prisilio jednog od najvećih svjetskih proizvođača električnih automobila na ključnu promjenu dizajna. Godinama su Tesline futurističke, uvlačne kvake na vratima bile predmet divljenja, ali i tihe zabrinutosti. Sada, nakon što su spasioci bespomoćno gledali kako vatra guta vozilo jer nisu mogli otvoriti vrata, tvrtka je pod pritiskom javnosti i regulatora najavila redizajn koji bi trebao spriječiti da se ovakav užas ikada ponovi.

Kobni sudar i bespomoćni spasioci

Početkom rujna, u mirnom mjestu Villigst u zapadnoj Njemačkoj, dogodila se tragedija koja je odjeknula diljem svijeta.

Prema policijskom izvješću, Tesla Model S Plaid, kojim je upravljao 43-godišnji muškarac, sletio je s ceste pri pokušaju pretjecanja, udario u stablo i gotovo trenutno planuo.

"Vozilo se tragično zapalilo, a tri osobe u njemu su izgorjele do smrti. Među njima je bilo dvoje djece i jedan odrasli muškarac", potvrdio je Bernd Pentrop, glasnogovornik policije okruga Unna.

Očevici i lokalni stanovnici koji su prvi priskočili u pomoć našli su se pred nepremostivom preprekom. Uvlačne kvake na vratima, koje se automatski izvlače prilikom prilaska vozilu, ostale su uvučene u karoseriju nakon što je udarac prekinuo dotok električne energije.

Jedan od mještana očajnički je pokušavao otvoriti vrata, ali bezuspješno. Vatra se širila prebrzo. Jedno dijete uspjelo se izvući iz gorućeg automobila te je helikopterom prebačeno u bolnicu, no za oca i dvoje devetogodišnjaka bilo je prekasno.

Dizajn ispred sigurnosti?

Ovaj incident nije bio prvi koji je Tesline kvake stavio pod povećalo.

Njihov minimalistički dizajn, koji pridonosi aerodinamici i modernom izgledu, oslanja se isključivo na električnu energiju. U slučaju nesreće ili kvara na 12-voltnom akumulatoru, vanjske kvake postaju neupotrebljive.

Iako Tesla ugrađuje mehaničke sustave za otvaranje vrata u nuždi, oni su dostupni samo iz unutrašnjosti vozila. Problem je što su ti mehanizmi često skriveni, neintuitivni i zahtijevaju poznavanje procedure koja nije općepoznata.

Primjerice, kod nekih modela potrebno je ukloniti plastični poklopac i povući sajlu – radnje koje je u paničnoj situaciji, ispunjenoj dimom i strahom, gotovo nemoguće izvesti. Dodatnu konfuziju stvara i činjenica da se položaj i način aktivacije tih mehanizama razlikuje od modela do modela.

Situacija je toliko apsurdna da su se na internetu pojavile trgovine koje prodaju naljepnice kojima vlasnici mogu označiti skrivene poluge kako bi ih putnici lakše pronašli u hitnom slučaju.

Istraga i pritisak sa svih strana

Tragedija u Njemačkoj bila je kap koja je prelila čašu. Američka Nacionalna uprava za sigurnost prometa na autocestama (NHTSA) pokrenula je službenu istragu zbog sve većeg broja prijava o putnicima, često djeci, zarobljenima u Teslinim vozilima. Istraga je obuhvatila gotovo 175.000 vozila, fokusirajući se na slučajeve gdje su elektroničke brave otkazale bez prethodnog upozorenja.

Istragu je potaknuo i opsežan izvještaj agencije Bloomberg koji je dokumentirao niz incidenata u kojima su ljudi ozlijeđeni ili su smrtno stradali jer nisu mogli izaći iz vozila nakon gubitka napajanja. Jedan od najupečatljivijih slučajeva je onaj Maxa Walsha, vatrogasca iz Virginije koji nije bio na dužnosti. Priskočio je u pomoć vozaču goruće Tesle Model Y i morao je razbiti prozor kako bi ga izvukao. Dok su on i ostale hitne službe uspjeli doći do njegove supruge, ona je već zadobila trajna oštećenja pluća i teške opekline lica.

"Da sam mogao jednostavno otvoriti vrata, izvukao bih ih oboje van prije nego što su vatrogasci uopće stigli", izjavio je Walsh.

Tesla popušta: Novi dizajn za veću sigurnost

Suočen s istragom, negativnim publicitetom i rastućim pritiskom regulatora, ne samo u SAD-u već i u Kini gdje se razmatra zabrana uvlačnih kvaka bez mehaničke alternative, Tesla je konačno najavio promjene.

Glavni dizajner tvrtke, Franz von Holzhausen, potvrdio je da rade na potpuno novom rješenju.

"Ideja da se elektronički i mehanički mehanizam spoje u jednu cjelinu ima puno smisla. To je nešto na čemu trenutno radimo", izjavio je.

Novi sustav trebao bi funkcionirati kao jedinstvena poluga. Laganim povlačenjem vrata bi se otvarala elektronički, kao i do sada. Međutim, u hitnom slučaju, jačim povlačenjem iste poluge aktivirao bi se mehanički mehanizam za otvaranje.

"U paničnoj situaciji, preuzima vas mišićna memorija. Kombiniranjem dviju funkcija, jednostavno povučete istu polugu jače za mehaničko otpuštanje", objasnio je von Holzhausen, priznajući time da je dosadašnji sustav bio previše kompliciran za krizne trenutke.

Iako ova promjena dolazi prekasno za žrtve u Njemačkoj, ona predstavlja ključan korak naprijed. Tragičan gubitak tri života bolno je podsjetio cijelu automobilsku industriju da inovacija i futuristički dizajn nikada ne smiju ići na uštrb osnovne sigurnosti.

Teslin redizajn mogao bi postati novi standard koji će osigurati da izlaz u nuždi iz bilo kojeg vozila bude instinktivan i jednostavan, čak i kada moderna tehnologija zakaže.

