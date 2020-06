Otkriće koje otvara još pitanja: Kod Stonehengea našli golemi kameni krug star 4500 godina

Arheolozima nije u potpunosti jasno kako je zdanje izgrađeno, s obzirom na to da su ljudi u neolitiku od alata na raspolaganju imali samo kamen, drvo i kosti

<p>Arheolozi su blizu poznatoga megalitskog nalazišta Stonehengea otkrili jedinstvenu prapovijesnu strukturu koja tvori kameni krug promjera većeg od dva kilometra, izvijestili su znanstvenici sa škotskog sveučilišta St. Andrews. </p><p>- Tijekom radova na terenu otkrili smo više od dvadeset golemih otvora iz doba neolitika, dugačkih 1,2 kilometra, širokih deset metara i dubokih više od pet metara - stoji u objavi sveučilišta.</p><p>Arheolozi vjeruju da je riječ najvećoj prapovijesnoj strukturi otkrivenoj u Engleskoj.</p><p>Istraživanja upućuju na to da datiraju iz vremena neolitika ili mlađega kamenog doba te da su izgrađeni prije više od 4500 godina.</p><p>Otvori okružuju drevno naselje Durrington Walls, od Stonehengea udaljeno dva kilometra.</p><p>Pretpostavljaju da bi građevina mogla predstavljati granicu koja je ljude vodila u sakralno područje povezano sa Stonehengeom.</p><p>Arheolozima nije u potpunosti jasno kako je zdanje izgrađeno, s obzirom na to da su ljudi u neolitiku od alata na raspolaganju imali samo kamen, drvo i kosti.</p><p>Iznenadilo ih je i to što je građevina dokaz da su ljudi vrlo rano koristili brojenje.</p><p>Kao objašnjenje za takav zaključak navode da je konstruiranje ovako golemog zdanja zahtijevalo veliku preciznost te brojenje u stotinama koraka.</p><p>Profesor <strong>Vincent Gaffney</strong>, vodeći arheolog u ovome projektu kazao je da je riječ o otkriću bez presedana.</p>