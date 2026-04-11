ŠTO HRVATI KUPUJU? Evo tko je u vrhu prodaje, a i Kinezi opako nadiru, ovo su najprodavaniji!

U ožujku su registrirana 7929 automobila, 26,6% više nego u tom mjesecu prošle godine, podaci su Promocije Plus. Na vrhu je nakon dugo vremena Renault, a u galeriji donosimo koji su naprodavaniji modeli i kako stoje kineski auti
Renault je najprodavanija marka u ožujku s 980 registriranih vozila
Renault je najprodavanija marka u ožujku s 980 registriranih vozila
Druga je Škoda s 954 registrirana vozila
Na trećem mjestu je Volkswagen sa 741 registracijom
Četvrti je Opel s 570 registriranih vozila
Peti je Suzuki koji je imao 518 registracija
Toyota je na šestom mjestu s 404 registracije
Sedma je Dacia s 386 registriranih vozila
Na osmom mjestu je Hyundai (328 registriranih)
Deveti je Audi s 325 registracija
BMW zatvara top 10 s 322 registrirana vozila
Što se tiče modela, najprodavaniji je Renault Clio (532)
Druga je Škoda Octavia (359)
Na trećem mjestu je Renault Captur (338)
Kod Kineza najviše prodanih u ožujku imao je BYD (231)
Na drugom mjestu je Omoda (78)
Odmah iza je Geely sa 76 novih registracija
Jaecco je imao 61 registraciju
Na 60 je ostao MG
Forthing je imao 16 novih registriranih
Leapmotor je imao 12 registracija
Zeekr je registrirao pet vozila
Lynk & Co je imao tri nove registracije
Xpeng jedno
Baic je imao također jedno novo vozilo
Kao i Dongfeng jedno
