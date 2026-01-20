Otkrili divovsku 'željeznu šipku' u maglici Prsten. To bi mogao biti ostatak uništenog planeta?

Maglica Prsten, zadivljujuća nebeska struktura u našem susjedstvu galaksije Mliječni put, dobro je poznata i astronomima i amaterima još otkako ju je francuski astronom Charles Messier otkrio 1779. godine. Od tada je opsežno proučavana, no to ne znači da o njoj znamo sve. Novo otkriće dokazuje upravo suprotno, otkrivajući neočekivanu tajnu skrivenu u srcu ovog svemirskog dragulja.

Europski tim astronoma, predvođen znanstvenicima sa Sveučilišta u Cardiffu i University College London (UCL), otkrio je golemu, dosad neviđenu strukturu unutar maglice: izduženi oblak ioniziranog željeza koji podsjeća na golemu šipku. Nalazi, objavljeni u časopisu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, otvaraju nova pitanja o životnom ciklusu zvijezda i sudbini planeta koji kruže oko njih.

Otkriće koje je promaknulo i najmoćnijim teleskopima

Maglica Prsten, poznata i kao Messier 57, užareni je ostatak zvijezde nalik Suncu koja je na kraju svog života odbacila vanjske slojeve u svemir. Smještena je u zviježđu Lire, na udaljenosti od oko dvije tisuće i šesto svjetlosnih godina od Zemlje, i predstavlja ogledni primjer planetarne maglice. Smatra se da će i naše Sunce za nekoliko milijardi godina proći kroz sličan proces.

Novootkrivena "željezna šipka" je golema. Proteže se duljinom koja je otprilike petsto puta veća od Plutonove orbite oko Sunca, a ukupna masa željeza u njoj usporediva je s masom planeta Marsa. Iako su maglicu promatrali i najmoćniji teleskopi poput Hubblea i Jamesa Webba, ova je struktura ostala skrivena sve do sada. Otkrivena je zahvaljujući novom, moćnom instrumentu WEAVE (WHT Enhanced Area Velocity Explorer) instaliranom na 4,2-metarskom teleskopu William Herschel na kanarskom otoku La Palma. Njegova tehnologija omogućila je znanstvenicima da po prvi put prikupe svjetlosni spektar sa svake točke maglice, stvarajući tako nevjerojatno detaljnu kemijsku mapu.

Glavni autor studije, dr. Roger Wesson, opisao je trenutak otkrića.

​- Iako je maglica Prsten proučavana mnogim različitim teleskopima i instrumentima, WEAVE nam je omogućio da je promatramo na novi način, pružajući puno više detalja nego prije. Kada smo obradili podatke i pregledavali slike, jedna stvar je iskočila kao posve jasna – ova prethodno nepoznata "šipka" ioniziranih atoma željeza, usred poznatog i ikoničnog prstena.

Zagonetka podrijetla: Ostatak planeta ili zvjezdani proces?

Kako je ova neobična struktura nastala, ostaje potpuna misterija. Znanstvenici trenutno razmatraju dva moguća scenarija. Prvi je da je željezna šipka ostatak samog procesa umiranja zvijezde, koji otkriva nove informacije o tome kako je zvijezda izbacivala svoj materijal, možda asimetrično ili pod utjecajem magnetskih polja.

Drugi, znatno intrigantniji scenarij sugerira da bi željezo moglo biti ostatak stjenovitog planeta koji je zvijezda progutala i isparila tijekom svoje ekspanzije u fazu crvenog diva. Ako se ova hipoteza pokaže točnom, to bi bio rijedak izravan uvid u uništenje planeta i svojevrsni prozor u budućnost koja bi jednog dana mogla zadesiti i Zemlju. Ono što zbunjuje znanstvenike jest činjenica da, osim željeza, nisu pronađeni tragovi drugih kemijskih elemenata koncentriranih na istom mjestu.

​- Definitivno trebamo znati više, posebno postoje li uz novootkriveno željezo i drugi kemijski elementi, jer bi nam to vjerojatno reklo koji model nastanka trebamo slijediti - naglasila je koautorica studije, profesorica Janet Drew s UCL-a.

Potraga za odgovorima se nastavlja

Tim sada planira dodatna promatranja koristeći WEAVE pri višoj spektralnoj razlučivosti kako bi bolje razumjeli podrijetlo i sastav željezne šipke. Nadaju se da će otkriti i druge slične fenomene u maglicama diljem Mliječnog puta, budući da je malo vjerojatno da je maglica Prsten jedinstven slučaj.

Ovo fascinantno otkriće u jednom od najpoznatijih objekata na noćnom nebu sjajan je podsjetnik da svemir i dalje krije brojne tajne, čak i u našem kozmičkom dvorištu. Svaki novi pogled kroz napredne instrumente poput WEAVE-a obećava nove spoznaje koje mijenjaju naše razumijevanje zvijezda, planeta i samog svemira.