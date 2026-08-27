Otkrili hrpu novih detalja: U GTA 6 morat ćete paziti kakav ste krimos, ali i na svoju ljubav

Rockstar je otkrio nove detalje o igri Grand Theft Auto 6, potvrdivši uvođenje kompleksnog sustava odnosa koji će biti u središtu priče o dvoje glavnih likova, Jasonu i Luciji. Ovaj sustav omogućit će igračima da oblikuju njihovu vezu kroz zajedničke aktivnosti i odluke, no sudjelovanje u romantičnom aspektu priče bit će potpuno opcionalno i neće biti nametnuto onima koji preferiraju tradicionalno GTA iskustvo.

Kako će funkcionirati veza dvoje protagonista

Sustav je osmišljen kako bi podupirao i produbljivao vezu između dvoje ljubavnika i partnera u zločinu. Igrači će moći njegovati njihov odnos, što će ih zbližavati, ili ga zanemariti, što potencijalno može dovesti do prekida u nekom trenutku priče. Rob Nelson, jedan od voditelja studija Rockstar North, objasnio je mehaniku u razgovoru za IGN i druge medije.

​- Postoji sustav koji prati kakav ste tip kriminalca. A tu je i sustav odnosa. Oni su odvojeni. Odnosom upravljate na način na koji se nadate da njegujete bilo koji odnos - a to je provođenjem vremena zajedno. Dakle, boravak u otvorenom svijetu i zajedničko istraživanje ili obavljanje aktivnosti zajedno, igranje biljara, mini golfa ili vožnja kajakom; normalne, svakodnevne stvari. Ili, zajedničke pljačke trgovina, zajedničke pljačke banaka. Kako god igrači odluče provoditi to vrijeme zajedno, to će imati pozitivan utjecaj na odnos.

Nelson je dodao kako priča započinje s Jasonom i Lucijom koji svojoj vezi žele dati priliku, ali samo prolazak kroz misije možda neće biti dovoljan da ih održi zajedno. Igrači će morati uložiti trud i provoditi vrijeme s njima u otvorenom svijetu kako bi ojačali njihovu povezanost i produbili svoj angažman u njihovoj priči.

Opcija, a ne obaveza

Iako je veza Jasona i Lucije okosnica narativa, Rockstar je naglasio da održavanje odnosa neće biti obavezan zadatak. Igrači koji se ne žele fokusirati na taj aspekt igre to mogu slobodno ignorirati bez straha od kazne ili negativnih posljedica na samo igranje.

​- Narativ je strukturiran na takav način da okolnosti u kojima se nalaze zahtijevaju da ostanu zajedno tijekom većine priče i surađuju. U najmanju ruku, proći će kroz većinu stvari kao partneri u zločinu - rekao je Nelson.

Objasnio je kako je cilj bio ponuditi igračima mogućnost emocionalnog povezivanja s likovima ako to žele, ali istovremeno osigurati mehanizme za one koji to ne žele.

​- Mogu li oni ostati partneri u zločinu? Uvijek ćete imati korist od zajedničkog rada i toga što si čuvaju leđa - bez obzira na to jesu li romantično bliski ili ne, to se ne mijenja. I dalje će raditi zajedno. Stvarno se radi o tome što vi želite za njih, njihovu priču i kako će se ona odigrati.

Posljedice koje su dublje nego ikad prije

Izbori koje igrači donose imat će posljedice na odnos Jasona i Lucije koje će navodno biti "puno dublje" od sustava morala viđenih u prethodnim Rockstarovim igrama, poput sustava časti u Red Dead Redemptionu 2. Iako savršen odnos ne donosi nikakve konkretne gameplay prednosti, način na koji igrači izgrade njihovu vezu odrazit će se na tijek priče i njezin ishod. Igrači ipak neće moći namjerno prekinuti vezu "ostavljanjem" drugog lika ili igranjem isključivo s jednim od njih dvoje.

Evolucija mehanika iz prethodnih igara

Sustav mijenjanja likova, poznat iz igre Grand Theft Auto 5, dodatno je razvijen kako bi nadopunio priču o dvoje protagonista. Igrači će se moći neprimjetno prebacivati između Jasona i Lucije, čak i usred akcije. Jedan od primjera opisuje situaciju u kojoj igrač vozi kao Jason, a zatim se prebaci na Luciju na suvozačevom sjedalu kako bi pucao na progonitelje.

Likovi također mogu djelovati neovisno. Moguće ih je razdvojiti i istraživati grad samostalno, dok drugi lik nastavlja sa svojom dnevnom rutinom. Razdvajanje je, navodno, korisno u situacijama bijega od policije, pogotovo ako vlasti traže par u bijegu, budući da je i "Wanted" sustav ovaj put znatno detaljniji.

Osim sustava odnosa, GTA 6 vraća i neke RPG elemente inspirirane igrom Grand Theft Auto: San Andreas. Prehrana će utjecati na tjelesnu težinu likova, vježbanje će graditi mišićnu masu, a nedostatak sna bit će vidljiv na njihovim licima, što dodatno pridonosi osjećaju realnosti i uranjanja u svijet igre.

*uz korištenje Ai-ja