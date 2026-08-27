UŽIVO na Netflixu: Pratite prvi gameplay video za novi GTA VI

Nakon godina čekanja, brojnih trailera, odgoda i velikih curenja informacija, stigao je trenutak koji su milijuni igrača čekali. Rockstar Games predstavlja Grand Theft Auto VI: An Extended Look, prvi službeni prošireni pogled na igru. Premijera je zakazana za 21 sat po hrvatskom vremenu, a Rockstar je ranije potvrdio da će prošireni prikaz prvo biti emitiran putem Netflixa. Besplatna verzija na Rockstarovom YouTube kanalu stiže nekoliko sati kasnije.

Što ćemo večeras vidjeti?

Rockstar nije otkrio sve detalje sadržaja, ali očekuje se da će ovo biti dosad najopsežniji službeni pogled na GTA 6. Za razliku od dosadašnjih trailera, sada bi igrači trebali vidjeti znatno više stvarnog gameplaya i način na koji će izgledati istraživanje ogromnog svijeta Leonide.

U središtu igre ponovno su Jason i Lucia, kriminalni partneri koji se nakon propalog posla nađu usred velike kriminalne zavjere. Radnja je smještena u saveznu državu Leonidu, uključujući Vice City, a Rockstar obećava najveći i najimersivniji svijet koji je dosad napravio.

Nakon curenja stiže službeni odgovor Rockstara

Večerašnji prikaz dolazi u posebno neobičnom trenutku. Posljednjih dana internetom su kružile snimke navodnog gameplaya GTA 6, nakon čega je Rockstar javno reagirao i poručio da je curenje bilo iznimno bolno za razvojni tim.

Unatoč tome, kompanija je poručila da je igra pri završetku i da želi da igrači što prije vide službeni materijal.

Zato je večerašnji događaj važan i zbog toga što će Rockstar napokon pokazati GTA 6 pod vlastitim uvjetima.

Ovo nije još jedan trailer

Rockstar je događaj nazvao An Extended Look, a ne klasičnim trailerom. Netflix je potvrdio da je materijal snimljen izravno iz igre na PlayStationu 5.

To znači da ćemo posebnu pozornost obratiti na stvari koje se u klasičnim trailerima teško mogu procijeniti: ponašanje svijeta, animacije likova, vožnju, pucnjavu, interakcije, umjetnu inteligenciju, detalje Vice Cityja i sve ono što GTA 6 treba razlikovati od prethodne igre.

*uz korištenje AI-ja