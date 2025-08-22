Obavijesti

Otkrivena nova vrsta dinosaura s 'jedrom' duž leđa. Dobio ime po svjetski poznatoj jedriličarki

Otkrivena nova vrsta dinosaura s 'jedrom' duž leđa. Dobio ime po svjetski poznatoj jedriličarki
Novog iguanodonta, čiji su fosili pronađeni na otoku Wight, identificirao je doktorand Sveučilišta u Portsmouthu i Prirodoslovnog muzeja Jeremy Lockwood

Britanski znanstvenici otkrili su novu vrstu dinosaura koji duž leđa ima "jedro", najvjerojatnije namijenjeno privlačenje partnera. Novog iguanodonta, čiji su fosili pronađeni na otoku Wight, identificirao je doktorand Sveučilišta u Portsmouthu i Prirodoslovnog muzeja Jeremy Lockwood.

On je novu vrstu odlučio nazvati po jedriličarki Ellen MacArthur, koja dolazi s otoka Wighta uz južnu obalu Engleske i koja je postala poznata po postavljanju svjetskog rekorda za najbrže samostalno putovanje oko svijeta jedrilicom bez zaustavljanja 2005. godine. Dinosaur je dobio ime Istiorachis macaruthurae.

Prije Lockwoodove analize pretpostavljalo se da fosili, koji datiraju unazad 125 milijuna godina, pripadaju jednoj od dvije poznate vrste iguanodontskih dinosaura s otoka Wight.

"Iako kostur nije bio tako potpun kao kod nekih drugih koji su pronađeni, nitko prije nije pomno proučio ove kosti. Smatralo se da je to samo još jedan primjerak jedne od postojećih vrsta, ali ovaj je imao posebno duge kralješke, što je bilo vrlo neobično", rekao je Lockwood. U svojoj studiji objavljenoj u znanstvenom časopisu Papers in Palaeontology objasnio je da je životinja vjerojatno imala izraženu strukturu nalik jedru duž leđa.

"Evolucija ponekad čini se da favorizira ekstravagantno nad praktičnim."

Iako se o točnoj svrsi takvih značajki dugo raspravlja - s teorijama koje se kreću od regulacije tjelesne topline do skladištenja masti - znanstvenici vjeruju da je najvjerojatnije objašnjenje u ovom slučaju vizualna signalizacija, moguće kao dio seksualnog predstavljanja, obično zbog spolnog odabira.

"Kod modernih gmazova, strukture jedara često su izraženije kod mužjaka, što sugerira da su se te osobine razvile kako bi impresionirale partnere ili zastrašile suparnike. Mislimo da je Istiorachis možda radio nešto slično tome."

