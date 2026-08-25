Teslin robotaksi pod paljbom: Jednog ostavio 5 km dalje, za 4 km ga htio voziti 66 minuta!

Teslina usluga "Robotaxi" suočava se s valom negativnih iskustava korisnika u Teksasu, a pritužbe sve češće dolaze od samih obožavatelja i ambasadora marke, što ukazuje na dublje probleme s uslugom koja je još uvijek u ranoj fazi. Brojni dokumentirani slučajevi ukazuju na probleme s navigacijom, pouzdanošću i korisničkom podrškom.

Vožnja od 66 minuta za manje od četiri kilometra

Jedan od najistaknutijih primjera je onaj Reggieja Overtona, koji se u svojoj biografiji na društvenim mrežama opisuje kao "Teslin ambasador". Overton je 22. kolovoza detaljno opisao svoje frustrirajuće iskustvo s Robotaxijem. Njegovo odredište bilo je udaljeno svega 3,7 kilometara (2,3 milje), no aplikacija je procijenila da će vožnja trajati nevjerojatnih sat i šest minuta. Nakon što je kontaktirao korisničku podršku, rečeno mu je da se radi o grešci u sustavu. Procjena se nakratko smanjila na 16 minuta, "ali stvarna ruta se nikad nije promijenila", da bi se zatim vratila na 57 minuta.

Agent korisničke podrške potvrdio je da vidi istu procjenu, ali je rekao da ne može preusmjeriti vozilo i predložio Overtonu da "ostavi recenziju". Overton i njegovo društvo na kraju su promijenili odredište, izašli iz Robotaxija i pozvali Uber kako bi stigli kamo su naumili.

"Za putovanje od 3,7 kilometara, ovo je bilo nevjerojatno frustrirajuće iskustvo, pogotovo jer podrška nije imala načina ispraviti ono što je očito bio problem s rutiranjem", napisao je Overton. Dodao je: "Nisam dobio ni povrat novca." Njegova je objava postala viralna i prikupila više od 630.000 pregleda. Tek nakon toga oglasio se službeni Teslin Robotaxi profil, poručivši Overtonu: "Danas smo izvršili povrat novca za ovu vožnju i nastavit ćemo poboljšavati korisničko iskustvo na svim razinama."

Niz neuspjeha četverostrukog vlasnika Tesle

Overtonov slučaj nije usamljen. Korisnik pod imenom TexasTSLA, koji se opisuje kao "četverostruki vlasnik Tesle" iz Dallasa i ljubitelj "pronalaženja grešaka i hakova za Tesle", kontinuirano dokumentira niz neuspješnih vožnji, naglašavajući pritom da se vozi unutar malog, odobrenog područja. Dana 17. kolovoza izjavio je da ga je Robotaxi "ostavio pet kilometara daleko od mog automobila jer je bilo prekasno navečer", a korisnička podrška mu je rekla da "ne mogu ništa učiniti jer je vozaču završila smjena".

Dva dana kasnije, u jednom je danu imao tri vožnje. Kod druge je, kako kaže, "došlo do zastrašujućeg trenutka u kojem se vozilo uspaničilo i promašilo naše odredište", pa ih je korisnička podrška morala "ručno odvesti do cilja". Treće vozilo ih je "stalno zaobilazilo" na odredištu dok grupa nije odustala i odlučila pješačiti. Do 21. kolovoza snimio je jedan Robotaxi kako se "kvari, zapinje i ostaje nasred ceste" dok ga je njegovo vozilo zaobilazilo. Također je morao braniti svoje objave od Teslinih obožavatelja koji su ga optuživali da izmišlja priče, na što je odgovorio: "Za one koji misle da izmišljam... doslovno se nalazim unutar sićušne geozone koju su odobrili."

Obrazac koji se ponavlja i dublji problemi

Kada korisnik kaže da je podrška "ručno" odvezla automobil do odredišta, to je podsjetnik da se Teslina "nenadzirana" usluga i dalje uvelike oslanja na udaljene ljudske operatere koji dovršavaju vožnje koje automobil ne može samostalno obaviti. Ta ovisnost o ljudskoj intervenciji skriva potencijalne sigurnosne probleme, a zabilježeno je i nekoliko sudara pri malim brzinama koji su se dogodili upravo tijekom daljinskog upravljanja.

Problemi nisu ograničeni samo na loše rute. Pojavile su se i snimke Teslinih robotaksija kako se zabijaju u prometne čunjeve u Austinu ili voze krivom trakom. Iako je Tesla lansirao uslugu unutar strogo definiranih geografskih područja u gradovima poput Dallasa i Houstona, vozila se i dalje bore s osnovnim zadacima.

Konkurencija je znatno ispred

Kontekst u kojem se Tesla nalazi je nemilosrdan. Waymo, koji se smatra vodećim u industriji, tjedno obavlja više od 500.000 plaćenih vožnji bez vozača u više od deset američkih gradova, bez stalnog priljeva videa o promašenim odredištima ili zaglavljenim vozilima. Prema izvješću Instituta za osiguranje i sigurnost na cestama (IIHS), Waymova vozila imaju 68 posto nižu stopu sudara u usporedbi s ljudskim vozačima. Dok se Teslina tehnologija oslanja isključivo na kamere, Waymo koristi kombinaciju kamera, Lidara i unaprijed izrađenih mapa visoke preciznosti, što se za sada pokazuje kao pouzdaniji pristup.

Što ovi incidenti zapravo govore

Kada su Teslini ambasadori i višestruki vlasnici, najodanija publika koju tvrtka ima, ti koji snimaju Robotaxi zaglavljen nasred ceste i objavljuju "gotov sam s ovim vožnjama", jasno je da postoji stvaran problem. To su ljudi koji besplatno evangeliziraju brend i žele da tehnologija uspije.

Tesla je potvrdio samo 380.000 prijeđenih milja bez nadzora od siječnja do srpnja ove godine, što je otprilike 15.000 milja tjedno. S obzirom na tako nisku kilometražu, velik broj prijavljenih incidenata ne izgleda dobro. Zatim je tu i pitanje povrata novca. Teslina vlastita podrška rekla je Overtonu da ne može ništa učiniti, sve dok njegova objava nije postala viralna. To nije proces korisničke podrške, već PR sanacija štete. To funkcionira za jednu viralnu objavu, ali nije skalabilno za ozbiljan posao prijevoza i tiho potvrđuje da je vožnja bila neuspjeh koji je Tesla trebao odmah refundirati. Zajednička nit svih ovih izvješća je ista: iako se sama vožnja možda poboljšava, usluga oko nje - rutiranje, preuzimanja, ostavljanja i udaljeni ljudski operateri koji još uvijek popravljaju greške - nije ni blizu proizvoda za koji bi ljudi trebali plaćati.

*uz korištenje AI-ja