Ovako spasite svoje podatke, računalo ih može samo obrisati

Microsoft se ovih dana bori s ogromnim brojem kritika i napada ljutih korisnika kojima su nestali dokumenti i fotografije, samo zato jer su im se sustav nadogradio redovnim ažuriranjem. Microsoft je početkom listopada najavio veliku nadogradnju Windows operacijskog sustava, no par dana kasnije korisnici su se počeli javljati kako su im automatski obrisani dokumenti, koji su uključivali i podatke u dokumentima i slikama.

Oh my god.



My “Documents” folder got deleted somehow causing *all* of my personal documents (Word docs, spreadsheets, etc) to disappear. This is on an NVMe SSD with TRIM. All gone.



My last backups are ancient.



Fuck. — Windows 10 deleted my cat (@MakatiCub) October 4, 2018

Sampling of Feedback Hub reports of data deletion from as early as 3 months ago pic.twitter.com/xlfsuEbh1d — Rafael Rivera (@WithinRafael) October 6, 2018

Microsoft je u međuvremenu shvatio da su uprskali stvar pa su pauzirali nadogradnju, no još se na niz načina može zalomiti da je instalirate. Ako vam se nadogradnja skinula (ovisno o verziji Windowsa) izbjegavajte njenu instalaciju, a dodatno pokušajte izbjeći restartanje računala - barem dok niste napravili sigurnosnu kopiju podataka.

I Microsoftova Dona Sarkar je na Twitteru napisala da se korisnici mogu javiti Microsoftu, ako su ostali bez podataka, ali TNW prenosi kako ih se uglavnom savjetuje da koriste opciju System Restore (Vraćanje sustava).

#WindowsInsiders If you've run into the "missing files after update" issue for 1809/October 2018 Fall update, please call our support line. They have the tools to get you back to a good state. This build is no longer available to download manually: https://t.co/Ce9WVILknp pic.twitter.com/fvisQi1c8g — Dona Sarkar (@donasarkar) October 6, 2018

Ako se želite osigurati, najbolji način je stisnuti pauziranje nadogradnji, koje je moguće u određenim verzijama Windowsa (Pro i Enterprise). Neka ažuriranja jednostavno ne možete zaustaviti, poput sigurnosnih dodataka, ali ovakve veće nadogradnje da. To ćete napraviti tako da kliknete na izbornik Start i upišete Ažuriranje i sigurnost ili Windows Update. Pod Windows Update opcijom naći ćete polje za napredne postavke (Advanced options) i ovdje je opcija za pauziranje nadogradnji.

Kako nije isključeno da se i u sljedećoj nadogradnji ovako nešto neće ponoviti, podatke bi u svakom slučaju trebali zaštititi. Ono što vam je važno iz Dokumenata i Fotografija spremite na neki vanjski disk ili na neki cloud servis poput Google Drivea ili Dropboxa, koji su ograničeni besplatnim kapacitetom.

Tema: To mi treba