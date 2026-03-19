VIDEO Crimson Desert je vani: Epska avantura je podijelila kritiku i srušila dionice

Crimson Desert, jedna od najočekivanijih akcijskih avantura, konačno je stigla. Razvojni studio Pearl Abyss donosi igru koja oduševljava spektakularnom borbom i iznimnim otvorenim svijetom, no istovremeno je polarizirala kritičare i izazvala potres na burzi. Nakon više od šest godina razvoja, naslov koji je počeo kao prequel za MMORPG Black Desert Online evoluirao je u samostalno single-player iskustvo koje je od danas dostupno igračima diljem svijeta.

Igra gotovo da i ne vodi igrače za ruku, dajući im potpunu slobodu da razmišljaju izvan okvira, kako u istraživanju, tako i u borbi. Jedinstvene mehanike koriste se za rješavanje zagonetki, preživljavanje neprijateljskih zasjeda i svladavanje brojnih drugih prepreka koje vas čekaju na kontinentu Pywel. Unatoč početnim strahovima, Crimson Desert ispunjava sve važne kriterije igre kojoj ćete se vraćati, nudeći trenutke za pamćenje tijekom otkrivanja svijeta, bitke velikih razmjera, fantastičnu glasovnu glumu i snažan originalni soundtrack.

Godinama iščekivana igra konačno je stigla

Put do izlaska bio je dug. Crimson Desert proveo je više od šest godina u razvoju, a prije samog lansiranja prikupio je preko tri milijuna "wishlista", signalizirajući da se radi o jednom od najiščekivanijih AAA naslova u prvoj polovici 2026. godine. Igra vas stavlja u ulogu Kliffa Macduffa, vođe plaćeničke skupine Greymanes, koji nakon iznenadne zasjede suparnika, Crnih medvjeda, ostaje ostavljen da umre. Vaš je zadatak pronaći i ponovno ujediniti preživjele članove i osvetiti sve što je izgubljeno.

Iako Crimson Desert nije primarno narativna igra, s većim fokusom na otvoreni svijet i njegovu imerzivnu prirodu, Pearl Abyss je uspio stvoriti zanimljivu priču koja vas veže za likove i tjera da se neprestano pitate što vas čeka dalje na putovanju. Kritike su ipak podijeljene, pa dok jedni hvale dubinu svijeta, drugi, poput portala Game Informer, priču opisuju kao "zbrkanu" i "besmislenu".

Pywel, kontinent koji guta sate

Mapa Crimson Deserta apsolutno je masivna. U originalnoj recenziji TechRadara navodi se kako je autor nakon šezdeset sati igre vidio tek osam posto cijelog kontinenta. Svijet Pywela ispunjen je sadržajem, a igra vas neprestano odvlači s glavnog puta prema sporednim zadacima i skrivenim lokacijama. Neki kritičari usporedili su njegovu veličinu i detalje sa svijetom iz igre Red Dead Redemption 2, a procjenjuje se da je otprilike dvostruko veći od Skyrima.

Bilo da se radi o špilji na koju ste slučajno naišli, punoj zamki koje čine zagonetku, ili zasjedi koju je postavio NPC koji vas je prevario da mu treba pomoć, Crimson Desert vas stalno drži angažiranima i znatiželjnima. Nakon uvodnog dijela, igra vam daje početne alate i dopušta da slobodno istražujete bilo koju regiju. Zapravo, sami birate težinu tako što ćete rano u igri tražiti bolju opremu kroz borbe sa šefovima i pronalaženje Abyss Artefakata ili se upustiti u misije bez njih za veći izazov.

Borba kao san svakog ljubitelja wrestlinga

Borba u Crimson Desertu najjači je adut igre. Iako postoji mnogo spektakularnih elemenata poput jahanja zmajeva ili korištenja jetpacka, Pearl Abyss je odradio fenomenalan posao pretvarajući bojno polje u vaše igralište. S dovoljno Abyss Artefakata, možete se specijalizirati za borbu bez oružja, sa stilskim kombinacijama koje podsjećaju na Devil May Cry 5, ili se usredotočiti na posebne napade poput Force Palma.

Sjajna je stvar što možete kombinirati više stilova, ali za to je potrebno svladati kontrole. Znat ćete da ste uhvatili ritam kad naletite na neprijatelje koji mogu izvesti neke od vaših poteza, a vi uspijete na vrijeme izbjeći udarce, parirati i izvesti protunapade. Kliff, primjerice, može neprijatelje udariti "clotheslineom", izvesti Randy Ortonov RKO, "suplex" i "elbow drop" u jednom nizu ako sve dobro tempirate.

Frustracija s jednim 'ali'

Nažalost, ono što vrijedi za borbu s običnim neprijateljima ne vrijedi uvijek i za borbe sa bossovima. Dva najgora primjera su Kearush the Slayer i Reed Devil. Šefovi u igri često pokreću posebne napade velikih razmjera koji vas mogu ubiti jednim udarcem, a šansa za izbjegavanje tih napada trebala bi biti poštena. Međutim, Kearush ima poseban napad koji je gotovo nemoguće izbjeći, parirati ili od njega pobjeći. Slično je i s Reed Devilom, čiji napadi u drugoj fazi borbe lako probijaju obranu. Prelazak s izazovnih, ali poštenih zasjeda i ležernog istraživanja na pretjerano agresivne šefove ponekad ostavlja dojam kao da igrate dvije različite igre.

Podijeljena mišljenja i pad na burzi

Inicijalne kritike bile su polarizirajuće. Dok je većina hvalila "maksimalistički" otvoreni svijet i dubok sustav borbe, mnogi su kritizirali strmu krivulju učenja koja frustrira igrače u prvih osam do deset sati, kao i pretrpan sustav inventara bez dovoljno prostora za pohranu. Takav prijem izravno se odrazio na financijsko tržište. Nakon objave recenzija, koje su se na agregatorima smjestile u rasponu od niskih do srednjih 80-ih, cijena dionica Pearl Abyssa na južnokorejskom tržištu pala je za gotovo dvadeset devet posto. Očito je da su dioničari očekivali "remek-djelo" s ocjenama iznad 90.

Tehnička strana priče

Igrači na PC-u mogu biti zadovoljni jer Crimson Desert radi izvanredno. Igra koristi novu generaciju vlastitog BlackSpace Enginea, a optimizacija je, prema prvim testovima, iznimna. Na konfiguraciji s RTX 4080 Super karticom, 32GB RAM-a i AMD Ryzen 5700X3D procesorom, igra je na 1440p rezoluciji i maksimalnim "Cinematic" postavkama grafike bez ikakvog upscalinga postizala oko 70 sličica u sekundi. Vizualno, radi se o jednoj od najljepših igara ove generacije, sa zapanjujućim krajolicima, fizikom tkanine i simulacijom vode.

Međutim, tehnička strana nije bez mana. Tijekom recenziranja zabilježeni su bugovi koji su blokirali napredak, poput onih koji su se javljali prilikom resetiranja vještina ili nakon borbe sa šefom. Pearl Abyss je već izdao zakrpe koje rješavaju te probleme, a najavljen je i "day one patch" koji bi trebao popraviti većinu uočenih nedostataka.