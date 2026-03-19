VIDEO Sateliti na parni pogon: Voda bi mogla biti ključna za budućnost svemirskih misija

Više od dva stoljeća nakon što je parni stroj pokrenuo industrijsku revoluciju, nova era pare seli se u svemir. Mali sateliti, ključni za modernu komunikaciju i promatranje Zemlje, sve više koriste potisnike koji rade na običnu vodu, a stručnjaci vjeruju da bi upravo ta tehnologija mogla postati presudna za budućnost svemirskih misija, od izbjegavanja sudara do istraživanja dubokog svemira.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 07:45 Potisnici na vodeni pogon mogli bi najaviti novo doba pare u svemiru | Video: 24sata/reuters

Revolucija iz limenke tune

Britanski startup SteamJet Space Systems razvio je kompaktan i siguran elektrotehnčki pogonski sustav nazvan Steam TunaCan Thruster. Uređaj je veličine i oblika limenke tune, promjera i visine oko osam centimetara, a sadrži svega 130 grama vode. Iako se čini malo, ta količina destilirane vode, kada se zagrije u visokotlačni mlaz pare, može produžiti operativni vijek malog CubeSat satelita s jedne i pol na više od četiri godine.

Njegov jedinstveni dizajn omogućuje montažu s vanjske strane satelita, u neiskorištenom prostoru unutar lansirnog kontejnera. To oslobađa dragocjeni unutarnji prostor za znanstvene instrumente i druge ključne komponente.

Budućnost misija leži u vodi

Glavna prednost vodene propulzije leži u njezinoj sigurnosti i održivosti. Voda je "zeleno" gorivo - netoksična, nekorozivna i neeksplozivna. Time se drastično pojednostavljuje rukovanje na Zemlji i smanjuju troškovi lansiranja, jer se eliminiraju strogi sigurnosni protokoli potrebni za tradicionalna, vrlo otrovna goriva poput hidrazina.

Ovi sustavi omogućuju malim satelitima izvođenje ključnih manevara poput održavanja orbite, izbjegavanja svemirskog otpada i, na kraju misije, kontroliranog deorbitiranja kako ne bi postali novi "svemirski otpad". Štoviše, s obzirom na to da je voda prisutna na Mjesecu, Marsu i asteroidima, otvara se mogućnost budućih misija koje bi mogle "napuniti" gorivo izravno u svemiru.