Obavijesti

Tech

Komentari 0
MARATONCI MEĐU AUTIMA

Ovi auti imaju najviše šanse dosegnuti velikih 400.000 km

Piše Autostart,
Čitanje članka: < 1 min
Ovi auti imaju najviše šanse dosegnuti velikih 400.000 km
Foto: Toyota

Na dnu ljestvice nalaze se marke koje se često povezuje s visokim troškovima održavanja ili složenom tehnikom, a na vrhu očekivani favoriti

Admiral

Kada se govori o automobilima koji mogu prijeći ekstremno veliku kilometražu, prva imena koja padaju na pamet su Toyota, Lexus i Honda koji već desetljećima imaju reputaciju modela koji se kupuju na duge staze, često s idejom da će automobil preživjeti nekoliko vlasnika, mnogo godina i ozbiljnu kilometražu. Nova velika analiza američkog iSeeCarsa, provedena na više od 174 milijuna vozila, potvrđuje upravo taj poredak, ali donosi i jedno mnogo zanimljivije iznenađenje. Naime, Tesla se probila vrlo visoko i prema ovoj studiji ima dvostruko veću šansu dosegnuti 402.000 km (250.000 milja) od Subarua.

Pročitajte više na Autostartu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo je 10 najprodavanijih auta u Hrvatskoj u svibnju. Prvi put je među njima jedan Kinez
NAJPOPULARNIJE AUTO MARKE

FOTO Ovo je 10 najprodavanijih auta u Hrvatskoj u svibnju. Prvi put je među njima jedan Kinez

Hrvatsko tržište novih automobila u svibnju je pokazalo jasne favorite među kupcima. Fokus prodajnih ljestvica ovaj put stavljamo na najuspješnije marke, temeljeno na prodaji njihovih najpopularnijih modela. Za vodeća tri modela dostupni su i točni prodajni rezultati, a listu predvodi Volkswagen T Cross, kojeg prate Opel Frontera i Škoda Octavia. Na listu najprodavanijih marki u mjesecu po prvi put je ušao i neki kineski brend, jer ovaj put BYD zauzima 10. mjesto.
Ovo su najprodavaniji auti u svibnju. Veliko iznenađenje jednog kineskog modela!
MOGLI BI PADATI REKORDI

Ovo su najprodavaniji auti u svibnju. Veliko iznenađenje jednog kineskog modela!

Hrvatsko tržište auta gori: svibanj donio rekord, a BYD prvi put upao među top 10 i šokirao konkurenciju
Prva robopljačka: Lopov naručio Waymo i nestao nakon krađe. Još mu nisu uspjeli ući u trag
KAKVI PROPUSTI

Prva robopljačka: Lopov naručio Waymo i nestao nakon krađe. Još mu nisu uspjeli ući u trag

Na prvi pogled, činilo se da će rješavanje slučaja biti jednostavno. Waymo vozila opremljena su desecima kamera visoke razlučivosti, a za korištenje usluge potrebna je registracija s podacima o kreditnoj kartici, kombinacija koja bi trebala pružiti jasan trag dokaza

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026