Na dnu ljestvice nalaze se marke koje se često povezuje s visokim troškovima održavanja ili složenom tehnikom, a na vrhu očekivani favoriti
MARATONCI MEĐU AUTIMA
Ovi auti imaju najviše šanse dosegnuti velikih 400.000 km
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Kada se govori o automobilima koji mogu prijeći ekstremno veliku kilometražu, prva imena koja padaju na pamet su Toyota, Lexus i Honda koji već desetljećima imaju reputaciju modela koji se kupuju na duge staze, često s idejom da će automobil preživjeti nekoliko vlasnika, mnogo godina i ozbiljnu kilometražu. Nova velika analiza američkog iSeeCarsa, provedena na više od 174 milijuna vozila, potvrđuje upravo taj poredak, ali donosi i jedno mnogo zanimljivije iznenađenje. Naime, Tesla se probila vrlo visoko i prema ovoj studiji ima dvostruko veću šansu dosegnuti 402.000 km (250.000 milja) od Subarua.
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