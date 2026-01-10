Ovih 10 profesija će nestati do 2030.: Je li i vaša na popisu?

Umjetna inteligencija više nije pojam iz znanstveno-fantastičnih filmova, već ekonomska stvarnost koja preoblikuje tržište rada brže nego ijedna tehnološka revolucija prije nje. Dok jedni u njoj vide priliku za neviđeni rast i produktivnost, drugi sa strepnjom prate vijesti o milijunima radnih mjesta koja bi mogla nestati. Istina je, kao i obično, negdje između, no jedno je sigurno: promjene su neizbježne, a otpor je uzaludan. Stručnjaci upozoravaju da će do kraja desetljeća mnoga današnja zanimanja postati suvišna, no istovremeno će se stvoriti potpuno nova.

Tko je prvi na udaru automatizacije?

Analize vodećih svjetskih institucija, poput Svjetskog ekonomskog foruma i McKinseya, jasno pokazuju koja su zanimanja najizloženija riziku. Riječ je o poslovima koji se temelje na ponavljajućim, rutinskim i predvidljivim zadacima, bez obzira na to radi li se o "plavim" ili "bijelim" ovratnicima. Algoritmi i roboti postaju sve vještiji u obavljanju zadataka za koje nije potrebna visoka razina emocionalne inteligencije, kreativnosti ili kompleksnog rješavanja problema.

Na samom vrhu popisa ugroženih nalaze se administrativni poslovi. Unos podataka, transkripcija, vođenje evidencija i zakazivanje sastanaka zadaci su koje umjetna inteligencija već danas obavlja brže i preciznije od ljudi. Slična sudbina čeka i djelatnike u korisničkoj podršci i pozivnim centrima. AI chatbotovi i virtualni asistenti postaju sve sofisticiraniji, sposobni rješavati većinu standardnih upita korisnika bez ljudske intervencije. Prema izvješću investicijske banke Goldman Sachs, umjetna inteligencija bi mogla zamijeniti ekvivalent od čak 300 milijuna poslova s punim radnim vremenom na globalnoj razini.

Od blagajne do odvjetničkog ureda

Val automatizacije ne zaustavlja se na uredskim poslovima. U maloprodaji, samoposlužne blagajne već su smanjile potrebu za blagajnicima, a daljnji razvoj tehnologije mogao bi ih u potpunosti eliminirati. Radnici u skladištima, čiji se posao svodi na sortiranje i pakiranje, također su ugroženi jer automatizirani sustavi i roboti postaju standard u logističkim centrima.

Čak i neka zanimanja koja su se donedavno smatrala sigurnima sada su pod znakom pitanja. U računovodstvu i knjigovodstvu, softveri pokretani umjetnom inteligencijom automatiziraju zadatke poput obrade računa i obračuna plaća. U pravnom sektoru, AI alati preuzimaju pregledavanje dokumenata i pravna istraživanja, smanjujući potrebu za pravnim asistentima.

Lektori i redaktori također osjećaju pritisak jer jezični modeli postaju sve bolji u ispravljanju gramatičkih pogrešaka i stilskom dotjerivanju teksta. Na udaru su i teleoperateri, putnički agenti te osiguravatelji čiji se rutinski zadaci sve više automatiziraju.

Transformacija, a ne apokalipsa

Iako prognoze o 85 milijuna ugašenih radnih mjesta do 2026. godine zvuče zastrašujuće, važno je sagledati širu sliku. Isto izvješće Svjetskog ekonomskog foruma predviđa da će se istovremeno stvoriti 97 milijuna novih radnih mjesta. Umjetna inteligencija ne uništava poslove, već ih transformira. Automatizacijom zamornih zadataka, oslobađa ljude da se usredotoče na kreativnije, strateške i složenije aspekte svog posla.

Poslovi koji zahtijevaju ljudski dodir, empatiju, kritičko razmišljanje i vodstvo ostat će sigurni. Liječnici, kirurzi, psiholozi, učitelji i menadžeri teško će biti zamijenjeni algoritmima.

Njihova sposobnost da razumiju kompleksne ljudske emocije i donose odluke u nepredvidivim situacijama ostat će nezamjenjiva. Također, potražnja za stručnjacima koji razvijaju, nadziru i upravljaju samim AI sustavima eksponencijalno raste.

Ključ za preživljavanje ove tranzicije leži u prilagodbi i cjeloživotnom učenju. Razvijanje "ljudskih" vještina poput komunikacije, suradnje i rješavanja problema bit će presudno. Jednako je važno steći barem osnovno razumijevanje umjetne inteligencije i naučiti kako koristiti nove alate za povećanje vlastite produktivnosti.

Budućnost rada nije borba čovjeka protiv stroja, već partnerstvo u kojem svatko radi ono u čemu je najbolji.