Ovo će olakšati rad: Chrome će napokon dobiti opciju koju drugi browseri imaju godinama

Nakon godina čekanja i gledanja kako konkurentski preglednici poput Edgea, Vivaldija i Firefoxa usavršavaju svoje sučelje, Google je napokon odlučio poslušati svoje korisnike. U najnovijoj eksperimentalnoj verziji, poznatoj kao Chrome Canary, počelo je testiranje vertikalnih kartica – jedne od najtraženijih funkcija koja bi mogla drastično promijeniti način na koji upravljamo otvorenim stranicama. Za sve one koji žive s desecima otvorenih tabova, ovo je vijest koja obećava kraj kaosa i početak organiziranijeg radal, piše Windows Report.

Što su vertikalne kartice i kako funkcioniraju?

Ideja vertikalnih kartica je jednostavna, ali iznimno učinkovita. Umjesto da se gomilaju u pretrpanoj vodoravnoj traci na vrhu preglednika, gdje naslovi stranica postaju nečitljivi, a ikone jedva vidljive, kartice se premještaju u bočnu traku s lijeve strane zaslona. Tamo se prikazuju u obliku preglednog, okomitog popisa koji se može pomicati.

Ovakav pristup donosi nekoliko ključnih prednosti:

Preglednost: Svaka kartica prikazuje puni naslov stranice i pripadajuću ikonu (favicon), što olakšava pronalaženje točno onoga što tražite bez nagađanja.

Iskorištavanje prostora: Na modernim širokim (widescreen) monitorima, vertikalni prostor je često manje iskorišten od horizontalnog. Premještanjem kartica sa strane oslobađa se dragocjeni okomiti prostor za sadržaj web stranica.

Organizacija: Nova bočna traka integrira i postojeće alate poput Grupa kartica (Tab Groups), omogućujući još bolju organizaciju povezanih stranica.

Aktivacija ove funkcije u Chrome Canary verziji je vrlo jednostavna. Dovoljno je desnom tipkom miša kliknuti na postojeću traku s karticama i odabrati opciju "Prikaži kartice sa strane" (Show tabs to the side). Povratak na klasični prikaz jednako je lak – desnim klikom na novu bočnu traku i odabirom opcije "Prikaži kartice na vrhu" (Show tabs at the top).

Rješenje za "Tabmageddon" i bolju produktivnost

Problem prevelikog broja otvorenih kartica, koji neki u šali nazivaju "Tabmageddon", poznat je svakom naprednom korisniku interneta. Istraživači, programeri, studenti i svi koji obavljaju više zadataka istovremeno često se nađu u situaciji s 50 ili više otvorenih tabova. U takvim uvjetima, klasična vodoravna traka postaje praktički neupotrebljiva.

Vertikalne kartice rješavaju ovaj problem iz korijena. Istraživanja upotrebljivosti, poput onih koja provodi Nielsen Norman Group, odavno su pokazala da su ljudskom oku vertikalni popisi znatno lakši za skeniranje od zbijenih horizontalnih elemenata. Umjesto da gubite sekunde tražeći pravu karticu, sada je možete uočiti gotovo trenutačno.

Google je u implementaciju dodao i nekoliko korisnih alata. Na vrhu bočne trake nalazi se polje za pretraživanje kartica, koje omogućuje brzo pronalaženje stranice upisivanjem ključne riječi. Odmah do njega je i gumb za sažimanje trake, čime se ona privremeno skriva kako bi se maksimalno povećao prostor za rad.

Godine kašnjenja: Chrome napokon sustiže konkurenciju

Iako je ova vijest obradovala vjerne korisnike Chromea, ne može se ignorirati činjenica da Google značajno kasni. Microsoft Edge uveo je vertikalne kartice još 2020. godine i od tada ih je dodatno usavršio. Preglednici poput Vivaldija imali su ovu opciju kao jednu od svojih temeljnih značajki od samog početka, nudeći napredne mogućnosti poput dvostrukih redova kartica. Korisnici Firefoxa godinama se oslanjaju na popularne ekstenzije poput "Tree Style Tab" kako bi postigli sličnu funkcionalnost.

Činjenica da je Chrome, s tržišnim udjelom većim od 60%, tek sada počeo s testiranjem ove funkcije, govori o tome da je Google konačno shvatio da ne može zanemarivati zahtjeve svojih najzahtjevnijih korisnika. Dok se tvrtka fokusirala na razvoj alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji, konkurencija je radila na poboljšanju osnovnog korisničkog iskustva.

Što nas čeka u budućnosti?

Trenutna implementacija u Canary verziji je funkcionalna, ali još uvijek nije potpuno "ispolirana". Očekuje se da će Google u narednim tjednima i mjesecima raditi na poboljšanju stabilnosti, vizualnog izgleda i dodavanju novih mogućnosti poput naprednih tipkovničkih prečaca i sinkronizacije prikaza između uređaja.

Ako testiranje prođe uspješno, vertikalne kartice će prvo stići u Beta verziju, a nakon toga i u stabilnu verziju Chromea dostupnu stotinama milijuna korisnika diljem svijeta. Iako stiže s velikim zakašnjenjem, ova značajka predstavlja dobrodošao korak naprijed i dokaz da je Google spreman uložiti trud kako bi svoj preglednik učinio moćnijim i produktivnijim alatom za sve.