Ovo je novi Hyundai Tucson N Line: Evo koje su razlike

Nakon potpuno nove generacije Tucsona Hyundai nam je u Nizozemskoj pokazao i izvedbu N Line. I nju smo imali priliku među prvima vidjeti uživo i sjesti u automobil, a razlika u odnosu na standardni model dovoljna je da N Line ostavlja osjetno sportskiji dojam. Važno je ipak odmah razjasniti jednu stvar. Naime, ovo nije zaseban N model visokih performansi, nego vizualno i opremom sportskija verzija novog Tucsona koja zadržava njegovu praktičnost i istu ponudu pogona.



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