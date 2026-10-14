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Ovo je novi Hyundai Tucson N Line: Evo koje su razlike

Piše Autostart,
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Ovo je novi Hyundai Tucson N Line: Evo koje su razlike
Foto: autostart.hr
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Ovo nije zaseban N model visokih performansi, nego vizualno i opremom sportskija verzija novog Tucsona koja zadržava njegovu praktičnost i istu ponudu pogona

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Nakon potpuno nove generacije Tucsona Hyundai nam je u Nizozemskoj pokazao i izvedbu N Line. I nju smo imali priliku među prvima vidjeti uživo i sjesti u automobil, a razlika u odnosu na standardni model dovoljna je da N Line ostavlja osjetno sportskiji dojam. Važno je ipak odmah razjasniti jednu stvar. Naime, ovo nije zaseban N model visokih performansi, nego vizualno i opremom sportskija verzija novog Tucsona koja zadržava njegovu praktičnost i istu ponudu pogona.

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