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Ovo je pet limuzina iz vremena kada su auti još bili 'normalni'

Piše Autostart,
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Ovo je pet limuzina iz vremena kada su auti još bili 'normalni'
Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)
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Srećom, hrvatski oglasnici još su puni automobila iz razdoblja kada su modeli bili vizualno suzdržaniji, jednostavniji (i jeftiniji) za korištenje i održavanje te dovoljno različiti da ih se može prepoznati izdaleka

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Novi automobili danas rijetko prolaze bez kritika. Zamjeraju im se dimenzije, nepotrebni kičasti detalji, goleme svjetleće maske i osvijetljeni logotipovi, komplicirane dodirne komande, sve veća masa i dizajn koji ponekad izgleda kao da je nastao umjetnom inteligencijom, prema istom računalnom predlošku. Na jednoj su strani napadni SUV-ovi prepuni pregiba, spojlera i besmislenih svjetlosnih animacija, a na drugoj aerodinamično zaobljeni električni modeli koje je teško razlikovati bez znaka proizvođača.

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