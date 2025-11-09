Obavijesti

Galerija

Komentari 0
GAMING REKORDERI

Ovo je top 15 igrica ikad po ukupnoj zaradi i profitu

Ovo je poredak igara koje su kroz godine uprihodile najviše novca ukupno: od kovanica u arkadama do mikrotransakcija i mobilnih kupnji. Za svaku igru dodali smo kratki opis i procjenu ukupne zarade na temelju službenih objava i analitičkih izvora. Iznosi su zaokruženi i služe kao realistične procjene, a kod nekih klasika navedeni su i iznosi “u današnjem novcu”.
Ovo je top 15 igrica ikad po ukupnoj zaradi i profitu
Dungeon Fighter Online – Nexon/Tencentov beat ‘em up fenomen; dominira Azijom i PC-bang kulturama. Procijenjena ukupna zarada: ≈ 22 mlrd USD. | Foto: Youtube Sceenshot
1/16
Dungeon Fighter Online – Nexon/Tencentov beat ‘em up fenomen; dominira Azijom i PC-bang kulturama. Procijenjena ukupna zarada: ≈ 22 mlrd USD. | Foto: Youtube Sceenshot
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025