Ovo je top 15 igrica ikad po ukupnoj zaradi i profitu

Ovo je poredak igara koje su kroz godine uprihodile najviše novca ukupno: od kovanica u arkadama do mikrotransakcija i mobilnih kupnji. Za svaku igru dodali smo kratki opis i procjenu ukupne zarade na temelju službenih objava i analitičkih izvora. Iznosi su zaokruženi i služe kao realistične procjene, a kod nekih klasika navedeni su i iznosi “u današnjem novcu”.
Dungeon Fighter Online – Nexon/Tencentov beat ‘em up fenomen; dominira Azijom i PC-bang kulturama. Procijenjena ukupna zarada: ≈ 22 mlrd USD.
| Foto: Youtube Sceenshot
Foto: Youtube Sceenshot
| Foto: Youtube Sceenshot
Honor of Kings (Arena of Valor) – najjači mobilni MOBA; sada i izvan Kine raste. Procijenjena ukupna zarada: ≈ 20 mlrd USD (App Store + Google Play već “blizu 20 mlrd”).
| Foto: Youtube Sceenshot
Candy Crush Saga – “kralj” match-3 žanra; i dalje zarađuje milijardu+ godišnje. Procijenjena ukupna zarada: > 20 mlrd USD.
| Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie
Fortnite – F2P hit s battle passom, kozmetikom i eventima; prihodi kroz više platformi. Procijenjena ukupna zarada: ≈ 20 mlrd USD (2018–2020 ≈ 14 mlrd prema sudskim spisima + 2023. ≈ 3.5 mlrd; ostatak 2021–2025).
| Foto: Epic Games
PUBG / PUBG Mobile – mobilna verzija prešla 10 mlrd USD; ukupno s PC/konzolom još više. Procijenjena ukupna zarada: ≥ 12–13 mlrd USD (Mobile > 10 mlrd do 2023.).
| Foto: Arctic Invitational
League of Legends – live-service pionir; skinovi i e-sport guraju prihod već desetljeće+. Procijenjena ukupna zarada: ≈ 18–20 mlrd USD (razni zbrojevi industrijskih analiza; okvirna procjena).
| Foto: Legue of Legends
CrossFire – golema F2P FPS uspješnica u Aziji. Procijenjena ukupna zarada: ≥ 11–12 mlrd USD (≥ 10.8 mlrd do 2018.; stabilni godišnji prihodi nakon toga).
| Foto: Youtube Sceenshot
World of Warcraft – MMO s abonmanom, ekspanzijama i tokenima. Procijenjena ukupna zarada: ≈ 12–13 mlrd USD (≥ 9.23 mlrd do 2017.; nastavak zarade nakon toga).
| Foto: Blizzard
Monster Strike – japanski mobilni kolos. Procijenjena ukupna zarada: ≥ 11 mlrd USD (samo Japan > 10.5 mlrd do 2023.).
| Foto: Youtube Sceenshot
Clash of Clans – Supercellov evergreen; i dalje snažan. Procijenjena ukupna zarada: > 10 mlrd USD.
| Foto: Supercell
Pokémon GO – AR fenomen koji i dalje donosi ~0.5 mlrd USD godišnje. Procijenjena ukupna zarada: ≈ 8–9 mlrd USD (≥ 5 mlrd do 2021.; nastavak snažnih godišnjih prihoda do 2025.).
| Foto: Horst Ossinger/DPA/PIXSELL
Fate/Grand Order – gacha RPG s ogromnom bazom fanova. Procijenjena ukupna zarada: ≈ 7 mlrd USD.
| Foto: Youtube Sceenshot
Genshin Impact – open-world gacha; top igra u svom podžanru. Procijenjena ukupna zarada: ≈ 6.3 mlrd USD do 2024., uz daljnji rast.
| Foto: Youtube Sceenshot
Pac-Man – arkadna ikona; prihod iz arkada i licenciranja. Procijenjena ukupna zarada: ≈ 14–15 mlrd USD (povijesne procjene, dio “u današnjim novcima”).
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Space Invaders – jedan od najutjecajnijih arkadnih naslova. Procijenjena ukupna zarada: ≈ 13–14 mlrd USD (inflacijski prilagođeno; nominalno milijarde još početkom ’80-ih).
| Foto: Wikipedia