Obavijesti

Tech

Komentari 2
PRVA USLUGA U EUROPI?

Uber ulazi u Rimčev Verne, u Zagrebu pokreću robotaksije. U sve je uključena i tvrtka Pony.AI

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Verne

Verne će biti vlasnik flote i operator usluge, Pony.ai će osigurati rješenje za autonomnu vožnju, dok će Uber integrirati uslugu u svoju globalnu mrežu za naručivanje prijevoza

Admiral

Verne, Pony AI Inc., globalni lider u komercijalizaciji tehnologije autonomne vožnje, i Uber danas su najavili strateško partnerstvo s ciljem pokretanja prve komercijalne robotaksi usluge u Europi, koja počinje u Zagrebu uskoro. Tri kompanije surađivat će na uvođenju komercijalne robotaksi usluge, kombinirajući autonomni sustav vožnje tvrtke Pony.ai, Uberovu globalnu platformu mobilnosti te Verne sustav i operativni model.

Pokretanje videa...

Robotaksi 00:55
Robotaksi | Video: 24sata/pixsell

Verne će biti vlasnik flote i operator usluge, Pony.ai će osigurati rješenje za autonomnu vožnju, dok će Uber integrirati uslugu u svoju globalnu mrežu za naručivanje prijevoza, što će biti dodatna opcija uz Verne aplikaciju, navodi se u priopćenju.

WAYMO PREKINUO RAD VIDEO Veliki nestanak struje paralizirao San Francisco, stali i robotaksiji pa izazvali kaos
VIDEO Veliki nestanak struje paralizirao San Francisco, stali i robotaksiji pa izazvali kaos

Zajedno, kompanije žele izgraditi put prema komercijalnoj robotaksi usluzi u Zagrebu, a s vremenom i na dodatnim europskim i međunarodnim tržištima, uz planove širenja na flotu od tisuće autonomnih vozila u narednim godinama, navode.

U sklopu suradnje već su započela testiranja na cestama u Zagrebu, koristeći Pony.ai Gen-7 sustav autonomne vožnje. 
Verne će predvoditi proces tržišnog pokretanja usluge i dobivanja potrebnih regulatornih odobrenja, istovremeno koordinirajući raspoređivanje robotaksi vozila unutar komercijalnih mreža vozila Verne i Ubera. Ovakav pristup osigurava sigurnost i usklađeno iskustvo korištenja te postavlja skalabilan okvir za širenje na dodatna tržišta. Kao dio partnerstva, Uber također namjerava investirati u Verne i podržavati buduće širenje kao strateški partner.

MUKE PO ROBOTAKSIJIMA Usporedili Teslin robotaksi i ljudske vozače: Evo tko je bolji
Usporedili Teslin robotaksi i ljudske vozače: Evo tko je bolji

- Europa treba autonomnu mobilnost koja može prijeći s testiranja u stvarnu komercijalnu uslugu - rekao je Marko Pejković, izvršni direktor Vernea. „Verne povezuje tehnologiju, platformu i operativne sposobnosti potrebne da to postane stvarnost, prvo u Zagrebu, a onda na drugim tržištima.”

„Kroz snažan ekosustav partnerstava, autonomna mobilnost može se skalirati globalno i učinkovitije,” rekao je Dara Khosrowshahi, izvršni direktor Ubera. „Okupljanjem provjerene tehnologije autonomne vožnje Pony.ai, operativnog i tržišnog iskustva Vernea te globalne platforme Ubera, činimo važan korak prema tome da autonomni taksi bude dostupan većem broju putnika na više lokacija.”
„Partnerstvo s Uberom i Verneom predstavlja važan iskorak u širenju autonomne mobilnosti na globalnoj razini,” rekao je dr. James Peng, osnivač i izvršni direktor Pony.ai.

FLOTA NA TESTIRANJU VIDEO Rimac o robotaksijima: Trebali smo pokazati 60 prototipova. Evo ih. Svi su tu
VIDEO Rimac o robotaksijima: Trebali smo pokazati 60 prototipova. Evo ih. Svi su tu

- U Kini je naš Gen-7 postigao visoku komercijalnu razinu, uz pozitivno poslovanje u Guangzhouu i Shenzhenu, što pokazuje spremnost naše tehnologije i poslovnog modela. Zahvaljujući tom iskustvu smatramo da smo dobro pozicionirani za ubrzanje komercijalizacije na međunarodnoj razini, kombinirajući našu tehnologiju s globalnom platformom Ubera i Verneom koji će omogućiti implementaciju na više tržišta. Vjerujemo da ćemo tim pristupom izgraditi skalabilan i održiv ekosustav autonomne mobilnosti.”
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Sud u SAD-u presudio protiv Mete i Googlea: Platforme stvarale ovisnost kod mladih!
POVIJESNA PRESUDA

Sud u SAD-u presudio protiv Mete i Googlea: Platforme stvarale ovisnost kod mladih!

Tužitelji su tvrdili da su elementi poput beskonačnog skrolanja, sustava obavijesti i algoritamskih preporuka namjerno stvoreni kako bi korisnike, posebno djecu i tinejdžere, držali "zakačenima".
FOTO Kralj luksuza: Ovo je novi Mercedes-Maybach S-klase
BOGATSTVO U DETALJIMA

FOTO Kralj luksuza: Ovo je novi Mercedes-Maybach S-klase

Na samom vrhu ponude i dalje se nalazi S 680. No sada se iza te oznake kriju dvije različite motorizacije. U Europi ulogu vrhunskog modela preuzima modernizirani V8 sa 612 KS
Planirate kupiti novi laptop? Požurite, cijene će im drastično rasti, a glavni krivac je - AI
ASUS POTVRDIO SKOK

Planirate kupiti novi laptop? Požurite, cijene će im drastično rasti, a glavni krivac je - AI

Razlozi za ovakav cjenovni tsunami su složeni, ali se svode na savršenu oluju nestašica ključnih komponenti i goleme potražnje zbog umjetne inteligencije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026