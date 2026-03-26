Uber ulazi u Rimčev Verne, u Zagrebu pokreću robotaksije. U sve je uključena i tvrtka Pony.AI

Verne, Pony AI Inc., globalni lider u komercijalizaciji tehnologije autonomne vožnje, i Uber danas su najavili strateško partnerstvo s ciljem pokretanja prve komercijalne robotaksi usluge u Europi, koja počinje u Zagrebu uskoro. Tri kompanije surađivat će na uvođenju komercijalne robotaksi usluge, kombinirajući autonomni sustav vožnje tvrtke Pony.ai, Uberovu globalnu platformu mobilnosti te Verne sustav i operativni model.

Verne će biti vlasnik flote i operator usluge, Pony.ai će osigurati rješenje za autonomnu vožnju, dok će Uber integrirati uslugu u svoju globalnu mrežu za naručivanje prijevoza, što će biti dodatna opcija uz Verne aplikaciju, navodi se u priopćenju.

Zajedno, kompanije žele izgraditi put prema komercijalnoj robotaksi usluzi u Zagrebu, a s vremenom i na dodatnim europskim i međunarodnim tržištima, uz planove širenja na flotu od tisuće autonomnih vozila u narednim godinama, navode.

U sklopu suradnje već su započela testiranja na cestama u Zagrebu, koristeći Pony.ai Gen-7 sustav autonomne vožnje.

Verne će predvoditi proces tržišnog pokretanja usluge i dobivanja potrebnih regulatornih odobrenja, istovremeno koordinirajući raspoređivanje robotaksi vozila unutar komercijalnih mreža vozila Verne i Ubera. Ovakav pristup osigurava sigurnost i usklađeno iskustvo korištenja te postavlja skalabilan okvir za širenje na dodatna tržišta. Kao dio partnerstva, Uber također namjerava investirati u Verne i podržavati buduće širenje kao strateški partner.

- Europa treba autonomnu mobilnost koja može prijeći s testiranja u stvarnu komercijalnu uslugu - rekao je Marko Pejković, izvršni direktor Vernea. „Verne povezuje tehnologiju, platformu i operativne sposobnosti potrebne da to postane stvarnost, prvo u Zagrebu, a onda na drugim tržištima.”

„Kroz snažan ekosustav partnerstava, autonomna mobilnost može se skalirati globalno i učinkovitije,” rekao je Dara Khosrowshahi, izvršni direktor Ubera. „Okupljanjem provjerene tehnologije autonomne vožnje Pony.ai, operativnog i tržišnog iskustva Vernea te globalne platforme Ubera, činimo važan korak prema tome da autonomni taksi bude dostupan većem broju putnika na više lokacija.”

„Partnerstvo s Uberom i Verneom predstavlja važan iskorak u širenju autonomne mobilnosti na globalnoj razini,” rekao je dr. James Peng, osnivač i izvršni direktor Pony.ai.

- U Kini je naš Gen-7 postigao visoku komercijalnu razinu, uz pozitivno poslovanje u Guangzhouu i Shenzhenu, što pokazuje spremnost naše tehnologije i poslovnog modela. Zahvaljujući tom iskustvu smatramo da smo dobro pozicionirani za ubrzanje komercijalizacije na međunarodnoj razini, kombinirajući našu tehnologiju s globalnom platformom Ubera i Verneom koji će omogućiti implementaciju na više tržišta. Vjerujemo da ćemo tim pristupom izgraditi skalabilan i održiv ekosustav autonomne mobilnosti.”

