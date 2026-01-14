AUTO SIGURNOST Ovo su bili najsigurniji auti u 2025.: Na vrhu liste Mercedes

Euro NCAP je objavio koji su modeli bili najbolji u sigurnosnim testovima tijekom 2025. godine, i to po klasama, od gradskih auta do velikih SUV-ova. U konkurenciji je bilo više novih modela nego inače, a sve više njih su električni. Na listi dominiraju poznata imena, ali ima i zanimljivih iznenađenja. U 2025. Euro NCAP je kao ‘Best in Class’ izdvojio šest automobila koji su u svojim klasama skupili najbolje ukupne rezultate kroz četiri područja: zaštitu odraslih i djece, zaštitu ranjivih sudionika u prometu te sustave asistencije. Najbolji ukupni rezultat godine ostvario je Mercedes-Benz CLA, a Tesla je uzeo dvije klase s Modelom 3 i Modelom Y.