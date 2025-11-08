GAMING GALERIJA Ovo su najzabavnije stvari u Red Dead Redemptionu 2

RDR2 slavi 7. rođendan, a ovom galerijom se prisjećamo zašto je Rockstarov vestern toliko zarazan i danas. Ako se želite vratiti u Saint Denis i okolicu, ovo je prijedlog stvari koje možete raditi mimo priče, a bez žurbe i ciljeva, samo ideje koje će ti ispuniti večer smijehom i fotkama za koje ćeš poželjeti uključiti Photo Mode. Iskoristi svaki od ovih prijegloga i imaš sate i sate zabave zagarantirane, a pravi story nećeš morati ni dotaknuti.