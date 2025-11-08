Ovo su najzabavnije stvari u Red Dead Redemptionu 2

RDR2 slavi 7. rođendan, a ovom galerijom se prisjećamo zašto je Rockstarov vestern toliko zarazan i danas. Ako se želite vratiti u Saint Denis i okolicu, ovo je prijedlog stvari koje možete raditi mimo priče, a bez žurbe i ciljeva, samo ideje koje će ti ispuniti večer smijehom i fotkama za koje ćeš poželjeti uključiti Photo Mode. Iskoristi svaki od ovih prijegloga i imaš sate i sate zabave zagarantirane, a pravi story nećeš morati ni dotaknuti.
UFO i čudne pojave -
Posjeti napuštenu kolibu s “kultom” pa se vrati noću između jedan i dva. Nebo iznad brda zna imati goste koji nisu s ove planete.
| Foto: Reddit
Dinosaur bones lov -
Pokupi pismo od arheologinje i kreni skupljati kosti po cijeloj mapi. Svaka pronađena kost je mala geografska zagonetka i dobar izgovor za istraživanje.
| Foto: IGN
KKK susreti -
Lutaj šumama i poljima po noći i osluškuj. Naći ćeš grupice kako rade “rituale”, a dogodit će im se svašta i bez tvoje pomoći.
| Foto: Reddit
Dinamika potjere s lovcima na ucjene -
Daj im povoda pa bježi kroz kanjone i šume. Adrenalin je zajamčen, a priče za kamp još bolje.
| Foto: Rockstar Games
Taming divljeg konja -
Pronađi najkvalitetnije divlje konje i strpljivo ih smiri. Kad ih konačno ukrotiš osjetiš pravo malo partnerstvo na stazi.
| Foto: Rockstar Games
Vožnja vlakom kao neplanirana avantura -
Kupi kartu i promatraj svijet kroz prozor. Ako ti dosadi, pretvori putovanje u mini misiju istraživanja.
| Foto: Rockstar Games
Noćni kamp uz vatru i pripovijedanje -
Skuhaj gulaš, zasviraj i prespavaj pod zvijezdama. Atmosfera je toliko dobra da zaboraviš na brigu o agentima koji te love.
| Foto: Rockstar Games
Lov na legendarne životinje -
Riješi tragove, prati vjetar i pobrini se da pucaš ispravnim hicem. Trofeji i jedinstveni komadi opreme su šlag na kraju.
Ribolov u zoru -
Uzmi mamce i potraži mirnu vodu. Savršen način da odmoriš od pucnjave i napuniš torbu rijetkim ulovom.
| Foto: Rockstar Games
Poker i saloonske zgode -
Kartaj u Valentineu ili Saint Denis i gledaj kako večer krene u smjeru priče koju nisi planirao. Role play u punoj snazi.
| Foto: Rockstar Games