Ovo su neki od glumaca koji su obilježili videoigre: Koliko ste ih uspjeli na kraju prepoznati?

Film i igre danas idu ruku pod ruku, a neke su uloge u gaming svijetu postale jednako legendarne kao na velikom platnu. U ovoj galeriji donosimo deset prepoznatljivih primjera - od glavnih likova i “motion capturea” do glasova koje svi znamo. Brojna imena s ovog popisa su uspjela pokazati kako karizma glumaca podiže atmosferu igre i vuče priču naprijed. Ako volite i film i igre, ovo je prava doza nostalgije i preporuka što odigrati.
Keanu Reeves - Cyberpunk 2077 (Johnny Silverhand). Lik Johnny Silverhand postao je najviše pretraživani lik u igrama 2020. nakon E3 trailera, koji je završio njegovom rečenicom “You’re breathtaking!”
Idris Elba – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (Solomon Reed). CD Projekt RED otkrio da su scene s njim rađene volumetrijskim snimanjem u Londonu, a Elba je pomogao su-kreirati dijaloge svog lika.
Mark Hamill - Batman: Arkham serijal (glas Jokera). Dobio je BAFTA nagradu za glas Jokera 2012., a fanovi ga i dalje smatraju “definitivnim Jokerom” među svim adaptacijama, što dovoljno govori u njegovom uspjehu u toj ulozi.
Willem Dafoe - Beyond: Two Souls (Nathan Dawkins). Snimao je svoje scene u punom motion-capture odijelu, što mu je bilo prvo takvo iskustvo, a izjavio je da se “osjećao kao u eksperimentalnom kazalištu”.
Lance Reddick - Horizon Zero Dawn (Guerilla Games). Nakon njegove smrti, Guerrilla Games je u DLC‑verziji igre (“Burning Shores”) dodao memorijal unutar svijeta igre kao počast za Reddicka i njegov lik Sylens.
Mads Mikkelsen – Death Stranding (Cliff Unger). Dobio BAFTA Game Award 2020 za najbolju interpretaciju; Kojima ga opisao kao “najintenzivnijeg glumca s kojim je radio”.
Rami Malek - Until Down (Joshua Washington). Snimao ulogu godinu dana prije osvajanja Oscara; igra je kasnije postala poznata kao “prva horor avantura s filmskim glumcem "A-liste".
Norman Reedus – Death Stranding (Sam Porter Bridges). Reedus je rekao da je snimao više od 120 sati motion-capturea, a Hideo Kojima ga je izabrao nakon suradnje na otkazanom Silent Hills.
Patrick Stewart - The Elder Scrolls IV: Oblivion (Bethesda, 2006). Snimio je sve dijaloge za lik emperora Uriel Septim VII u samo jedan dan, zbog gustog rasporeda s Star Trekom.
Elijah Wood - The Legend of Spyro: A New Beginning (2006). Radio je glasovnu glumu na pauzama između snimanja Lord of the Rings i opisao Spyra kao “najopušteniju ulogu ikad”.
Jon Bernthal – Ghost Recon Breakpoint (Cole D. Walker). Imao vlastitu “treniranu” motion-capture ekipu pasa na setu; njegov pas BamBam postao je neslužbena maskota produkcije.
Kristen Bell - Assassin’s Creed I-II (Ubisoft, 2007–2009). Bila je jedina stvarna osoba snimljena u motion-capture studiju prvog Assassin’s Creeda.
Giancarlo Esposito – Far Cry 6 (Antón Castillo). Inspirirao je lik diktatora Antóna Castilla prema vlastitoj interpretaciji “sofisticiranog zla”, sličnog liku Gusa Fringa iz Breaking Bad.
Elliot Page - Beyond: Two Souls (Jodie Holmes). Stručnjaci s Digital Foundryja proglasili su igru tehničkim čudom PS3 ere zbog najnaprednijeg face-capturea u to vrijeme.
Ray Liotta — GTA: Vice City (Rockstar, 2002). Glasovao Tommyja Vercettija; Liotta je rekao da mu je to bilo “teže od filma jer moraš igrati svaku emociju samo glasom.”
