Ovo su neki od glumaca koji su obilježili videoigre: Koliko ste ih uspjeli na kraju prepoznati?

Film i igre danas idu ruku pod ruku, a neke su uloge u gaming svijetu postale jednako legendarne kao na velikom platnu. U ovoj galeriji donosimo deset prepoznatljivih primjera - od glavnih likova i “motion capturea” do glasova koje svi znamo. Brojna imena s ovog popisa su uspjela pokazati kako karizma glumaca podiže atmosferu igre i vuče priču naprijed. Ako volite i film i igre, ovo je prava doza nostalgije i preporuka što odigrati.
Ovo su neki od glumaca koji su obilježili videoigre: Koliko ste ih uspjeli na kraju prepoznati?
Keanu Reeves - Cyberpunk 2077 (Johnny Silverhand). Lik Johnny Silverhand postao je najviše pretraživani lik u igrama 2020. nakon E3 trailera, koji je završio njegovom rečenicom “You’re breathtaking!” | Foto: CD Projekt RED
