TCL je uz svoje mobitele uoči sajma predstavio cijeli niz novih i inovativnih uređaja, koji možda neće svi doživjeti da dođu na tržište, no ova je kompanija još jednom pokazala koliko rade na novim vrstama uređaja. Naravno, i mnogi drugi rade na razvoju različitih preklopnih uređaja, ali TCL se ne boji pokazati smjer u kojem razmišljaju, čak i ako se radi o nedovršenim uređajima ili prilično nefunkcionalnim rješenjima.

Jedan od takvih, a vjerojatno među prvima na svijetu je telefon s AMOLED ekranom koji se može presavinuti na obje strane. Većina preklopnih telefona dosad su imali ekran koji se mogao rastvoriti ili preklopiti (Galaxy Z Fold ili prvi Huaweijev prekloni), a ovaj možete rasklopiti na obje strane, kao i bilježnicu. Nije poznato kad će ovakav telefon na tržište, no sigurno je da podiže granicu onog što preklopni uređaji mogu biti i kako bi mogli izgledati u sljedećim godinama.

Naime prije dvije godine iz TCL-a su rekli kako oni žele na tržište dovesti preklopne uređaje koji će raditi kako korisnik očekuje, ali da koštaju ispod 1000 eura. Sada je to očekivanje još spušteno, a najbliže tržištu trebao bi biti njihov preklopni telefon, kodnog naziva Projekt Chicago, koji izgleda kao i Galaxy Z Flip ili Huawei P50 Pocket. Taj telefon je po dovršenosti najbliži tržištu, a i mogli smo ga isprobati. I za njega nije poznato koliko će koštati, međutim za očekivati je da bi to moglo biti u rasponu između 500 i 1000 eura.

Među ekranima je bio i Fold&Roll koncept uređaja koji spaja dvije različite vizije za rasklapanje uređaja. Tako se ovaj telefon može rasklopiti, a potom i raširiti sa 7-inčnog u 8,8 inčni ekran.

Još jedna u nizu inovacija je tablet NXTPAPER 10S koji sa dodatnim slojevima uklanja svaku refleksiju i izgleda kao da gledate u papir. Ovo je povoljan tablet koji ne bi trebao naprezati oči i stajat će 249 eura.

TCL NXTWEAR AIR naočale novi su model naočala koje smo isprobali i prije dvije godine u Barceloni. Sada su doradili dizajn samih naočala, puno su udobnije kad ih nosite. Iako ne izgledaju najelegantnije, to je s razlogom. Ispred vas se u njima nalaze dva micro OLED zaslona 1080p rezolucije. No oni zajedno tvore sliku dijagonale 140 inča, odnosno 3,5 metara. U njima se nalaze i zvučnici, a slika ne djeluje zamorno i puna je detalja i odličnog prikaza boje. Same naočale lagane su 70 grama. Inače, možete ih spojiti na mobitel ili laptop i koristiti za prezentacije, a tako vuku i struju.