Nova tehnologija temelji se na 3D LiDAR sustavu, odnosno laserskom skeniranju koje ne promatra cestu samo kao jednu točku mjerenja.
'SKRIVENA KAMERA'
Ovu novu kameru vozači vide prekasno. Slika prekršitelje u vožnji već s velike udaljenosti
Čitanje članka: < 1 min
Kočenje neposredno prije radara uskoro bi u Španjolskoj moglo postati potpuno beskorisno. Tamošnja prometna uprava DGT uvodi novu generaciju kamera za nadzor brzine koje mogu mjeriti i slikati vozila već s udaljenosti od 200 metara, i to u oba smjera vožnje. Drugim riječima, trenutak u kojem vozač ugleda kućište radara više neće značiti da još ima vremena popraviti stvar. Kod takvih uređaja vrijedi vrlo jednostavno pravilo, kada ih vozač vidi, prekršaj je već zabilježen, piše Autostart.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku