Rabljeni SUV do 15.000 eura: Koji su auti najbolji, a koje je ipak najbolje izbjegavati?

SUV-ovi su i dalje najtraženija roba na tržištu rabljenih automobila, no budžet od 15.000 eura kupce stavlja pred brojne kompromise. Za taj iznos moguće je pronaći solidan kompaktni model star šest do devet godina, najčešće s kilometražom između 120.000 i 160.000 kilometara. Ponudom na domaćim oglasnicima dominiraju vozila iz uvoza, ali i primjerci vraćeni s leasinga. Iako su dizelaši i dalje najbrojniji, strah od budućih restrikcija polako okreće kupce prema benzincima. Ključno je znati prepoznati priliku i izbjeći zamke koje ovaj segment krije, piše Autostart.