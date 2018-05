Pac-Man slavi 38. rođendan, a NASA ga je pronašla na Marsu

Lice, razne životinje i predmete vidjeli smo kroz godine u raznim prirodnim obilježjima, a sada im se pridružio i junak arkadnih igara '80-ih godina prošlog stoljeća.

Letjelica u orbiti oko Marsa ulovila je pogled na krater u kojem su sjene formirale oblik legendarnog Pac-Mana koji izgleda baš kao da proždire kuglice, koje su zapravo pješčane dine.

Foto: Nasa/JPL/University of Arizona

Iako su pješčane dine uobičajene na Marsu, NASA navodi da je ovakva konfiguracija rijetka i da će trebati nekoliko tisuća godina da pijesak izleti iz kratera.

Ušao u povijest

Foto: Wikipedia

Inače, upravo na današnji dan slavna igra ugledala je svjetlo dana 1980. godine u Japanu, a u proteklih 38 godina Pac-Man je stigao na desetke različitih platformi. Originalno je zamišljen kao igra koja će početkom ‘80-ih privući i žene u arkadne salone, no simpatični žuti lik pritom je postao i jedna od najpopularnijih igara u povijesti.

Iako je u Japanu objavljen u svibnju 1980. kao Puck-Man, tek je dolaskom u SAD par mjeseci kasnije igra eksplodirala pod novim nazivom Pac-Man. Ispred njega se po zaradi među arkadnim igrama nalazi samo Space Invaders, a Pac-Man je mjesto u Guinnessovoj knjizi rekorda zaslužio i kao najprepoznatljiviji lik te najuspješnija igra na automatima.

Za japanski Namco dizajnirao ga je Toru Iwatani koji je inspiraciju dobio dok je jeo pizzu, pa tako Pac-Man i izgleda kao da mu nedostaje kriška. Ime je dobio po japanskoj riječi “paku” što znači žvakati, a to je i glavni zadatak žutog lika koji juri mračnim labirintom. Dok jedete razne kuglice i voće love vas četiri duha, Blinky, Pinky, Inky i Clyde, no ono što mnogi ne znaju je da svaki od njih ima različiti karakter,. Najmanje predvidljiv i najveća prijetnja je narančasti Clyde, dok ostalima možete prepoznati uzorak. Da bi odigrali savršenu igru, morate kroz 255 razina pojesti sve točkice, voće i kuglice, ali i duhove što će vam donijeti 3,333.360 bodova. Prvi kojem je to uspjelo bio je Billy Mitchell s Floride koji je rekord postavio 1999. godine. Trebalo mu je šest sati igranja.