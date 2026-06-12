Iako se čini da su Grci kupili i na ceste instalirali potpuno nesposoban sustav, vlasti javno prikazuju projekt mnogo uspješnijim
NOVOST U PROMETU
'Pametne' AI kamere zabunom kažnjavale prazna sjedala jer nisu imala vezane pojaseve
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Umjetna inteligencija u prometnom nadzoru zvuči kao savršeno rješenje za svaku državu zbog manje policajaca na cestama, brže obrade prekršaja i sustava koji navodno vidi sve ono što ljudskom oku promakne. No pilot-projekt u Ateni pokazao je da je stvarnost malo drugačija. Grčke AI kamere trebale su automatski prepoznavati prebrzu vožnju, prolazak kroz crveno, korištenje mobitela, nevezanje sigurnosnog pojasa i slične prekršaje, ali su u prvim mjesecima rada proizvele gomilu dvojbenih prijava koje su policajci morali provjeravati i filtrirati.
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